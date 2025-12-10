MLB regresa a México: San Diego Padres vs. Diamondbacks en 2026

La MLB regresa a México en 2026 y la Ciudad de México tendrá dos juegos con los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks como rivales.

Los dos juegos se disputarán en el Estadio Alfredo Harp Helú, el próximo 25 y 26 de abril de 2026.

Arizona jugó en México durante la temporada 2019 ante los Rockies de Colorado. Los Dbacks tienen una larga historia de juegos en México.

En Hermosillo, han tenido encuentros de exhibición ante Rockies (2015 y 2010), equipo de México (2009), Chicago White Sox (2008), Kansas City Royals (2003), Padres (2002), Oakland Athletics (2001), Anaheim Angels (2000), y Milwaukee Brewers (1998-99).

¡El mejor béisbol del mundo está de vuelta en México 🇲🇽!

D-Backs y Padres disputarán una serie de dos juegos de temporada regular el 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Boletos 🎫 a la venta el 19 de enero.

“Estamos sumamente emocionados de presentar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecemos a las Grandes Ligas de Béisbol por elegirnos”, declaró Derrick Hall, presidente, director ejecutivo y socio general de los Diamondbacks.

“México ha sido durante mucho tiempo un lugar valioso y un punto focal para nosotros en la búsqueda de talento, el desarrollo de relaciones y el aumento de la fidelidad de los D-backs”.

San Diego con historia en México

Los Padres abrieron la temporada 2024 en Seúl, Corea del Sur, aunque hace dos temporadas estuvieron en Ciudad de México.

San Diego disputó una serie de dos juegos antes mencionada en la Ciudad de México contra los Gigantes en 2023.

Además una serie de temporada regular de tres juegos en Monterrey en 2018 contra los Dodgers. Y par de juegos de exhibición en la Ciudad de México en 2016 contra los Astros.

Los Padres disputaron un juego de exhibición de 2002 contra los D-backs en Hermosillo; en un juego de exhibición de 2001 contra los Rockies en Culiacán, México; en la apertura de la temporada de 1999 contra los Rockies en Monterrey; y en una serie de temporada regular de tres juegos en 1996 contra los Mets en Monterrey.

Las entradas para la Serie de la Ciudad de México 2026 saldrán a la venta al público general a través de Ticketmaster el lunes 19 de enero. Más información, incluyendo un enlace a la venta general, estará disponible en las próximas semanas en MLB.com/Mexico.

