Orioles de Baltimore pacta gran contrato con Pete Alonso por 5 años

Pete Alonso, quien era uno de los agentes libres más cotizados, firmó con los Orioles de Baltimore por cinco temporadas.

El primera base de 31 años pactó por $155 millones de dólares y cinco años para cambiarse al Este de la Liga Americana con los Orioles, de acuerdo a Jeff Passan.

Alonso se va luego de siete temporadas con los Mets de Nueva York y como el jugador con más cuadrangulares en la historia de la franquicia tras conectar 264 vuelacercas.

BREAKING: First baseman Pete Alonso and the Baltimore Orioles are finalizing a five-year, $155 million contract, sources tell ESPN. Alonso leaves the Mets to make a loaded AL East even better. — Jeff Passan (@JeffPassan) December 10, 2025

“El Oso” Polar tuvo una sólida campaña en 2025 y terminó ganando el Bate de Plata. Además quedó en el puesto número 11 entre los candidatos al MVP.

Pete Alonso tuvo un promedio de bateo de .272 con 170 hits, 38 jonrones, 126 carreras impulsadas y 87 carreras anotadas en 162 juegos en 2025.

Pete Alonso, uno de los mejores primeras base de la MLB

Alonso llega a la Liga Americana como uno de los mejores primera base de todas las Grandes Ligas.

El slugger estadounidense jugó 7 temporadas con los Mets. Tuvo un promedio de bateo de .253, 951 hits, 264 jonrones, 712 carreras impulsadas y 580 carreras anotadas. Ganó el premio al Novato del Año y un Bate de Plata.

Tras las firmas este martes de Kyle Schwarber, Alonso es el segundo gran bateador que firma en esta temporada muerta.

Los Orioles consiguen a un primera base y un gran bateador que puede traer carreras. Además arman un núcleo entre jóvenes y experiencia con Adley Rutschmann, Samuel Basallo, Gunnar Henderson, Jackson Holliday, entre otros.

¿Qué agentes libres destacados quedan por firmar?

Uno de los grandes nombres aún por firmar es Kyle Tucker, quien ha estado vinculado a una posible llegada con Los Angeles Dodgers.

Además hay otros nombres como Eugenio Suárez, Ranger Suárez, Alex Bregman, entre otros aún por firmar.

