Dodgers tendrán nuevo cerrador boricua: Edwin Díaz acepta la oferta

Luego de una temporada en la que el bullpen fue su mayor desafío, los Dodgers de Los Ángeles atacaron esa necesidad y han llegado a un acuerdo para firmar al talentoso cerrador boricua Edwin Díaz, quien la temporada pasada salvó 28 juegos en 31 oportunidades para los Mets de Nueva York.

Diversos reportes indican que el acuerdo entre los Dodgers y relevista derecho es por tres temporadas y $69 millones de dólares. Se trata de la primera operación importante de los bicampeones de las Ligas Mayores en esta agencia libre. El contrato será anunciado más adelante y con ello Díaz se unirá a su compatriota Enrique “Kiké” Hernández en Los Ángeles.

Kiké Hernández just reposted this picture of him with Edwin Diaz and Bad Bunny.



A reunion with the Dodgers feels very likely for Kiké once again this offseason 🔥



📸: Trabuqueando/IG pic.twitter.com/8OSOgSAHX2 — Dodgers Nation (@DodgersNation) December 9, 2025

Edwin Díaz, sensación con su brazo y su entrada al campo

Edwin Diaz, de 31 años, tiene nueva temporadas en la Gran Carpa, la más destacada de ellas en 2018 cuando el serpentinero derecho salvó 57 juegos para los Seattle Mariners, siendo líder de MLB. En su carrera tiene marca de 28-36, 2.82 de carreras limpias y 253 rescates, con 839 ponches y 182 bases por bolas en 519.1 innings.

Aunque su producción de juegos salvados ha bajado en años recientes (tuvo 32 en 2022 y 20 en 2024 luego de estar fuera de circulación en 2023), es ampliamente considerado uno de los mejores relevistas con un slider que puede imposible de conectar y también uno de los más carismáticos.

Los ingresos de Díaz al campo en sus últimos años con los Mets se convirtieron en todo un evento al sonar la trompeta del tema “Narco”, encendiendo a los fans como pocos.

Los Dodgers desperdiciaron 27 salvamentos en 2025

La campaña anterior, los Dodgers perdieron muchos juegos por falta de un bullpen confiable, incluyendo 27 oportunidades fallidas de salvamento, luego de que Tanner Scott no pudiera responder a las expectativas y que Kirby Yates batallara con lesiones. Ambos fueron adquiridos para mejorar el bullpen de cara a 2025.

Cuando los playoffs dieron inicio, el manager Dave Roberts ya había habilitado como cerrador al novato Roki Sasaki, quien hizo un excelente trabajo. Pero el talentoso japonés regresará en 2026 a la rotación de abridores.

Otros relevistas en el roster de Los Ángeles incluyen a Alex Vesia, Blake Treinen, Jack Dreyer, Anthony Banda, Brock Stewart y Brusdar Graterol.

