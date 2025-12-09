Ohtani recibe el Atleta Masculino del Año de la AP por cuarta ocasión

Shohei Ohtani cerró el 2025 como solo lo hacen los gigantes del deporte. El fenómeno japonés fue nombrado Atleta Masculino del Año por The Associated Press por cuarta ocasión en su carrera, una distinción que lo coloca en la misma categoría que Lance Armstrong, LeBron James y Tiger Woods, quienes también han recibido el galardón cuatro veces.

Un año histórico que consolida su legado

Ohtani se impuso con claridad en la votación: obtuvo 29 de los 47 votos entre periodistas deportivos de AP y sus miembros. No fue casualidad. Su temporada culminó con la coronación de Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial por segundo año consecutivo, una campaña donde volvió a dominar tanto como bateador como lanzador, reafirmando su estatus como el jugador más completo del béisbol moderno.

Shohei Ohtani ends 2025 by winning The Associated Press Male Athlete of the Year for the fourth time, tying him with Lance Armstrong, LeBron James and Tiger Woods for most among male honorees.#ShoheiOhtani #Baseball pic.twitter.com/diLRj1eKzA — The Associated Press (@AP) December 9, 2025

“Recibir este premio varias veces es algo realmente especial”, expresó Ohtani en japonés durante una entrevista exclusiva con AP, subrayando el valor emocional del reconocimiento.

La estrella de los Dodgers ya había ganado el premio en 2024 —su primera temporada con el equipo—, además de obtenerlo en 2023 y 2021 cuando vestía el uniforme de los Angelinos. Su secuencia de logros lo ha convertido en una referencia constante en el panorama deportivo global.

El premio, entregado desde 1931, tiene una larga historia. Babe Didrikson Zaharias sigue siendo la persona con más títulos, con seis en total a lo largo de tres décadas.

En esta ocasión, Ohtani también superó a un par de figuras de enorme impacto mundial. El sueco-estadounidense Armand Duplantis, quien ha roto el récord mundial de salto con pértiga en 14 ocasiones —incluyendo cuatro veces en 2025—, terminó segundo en la votación. Carlos Alcaraz, campeón en el Abierto de Francia y el US Open, quedó tercero.

Mirando hacia adelante

Ohtani dejó claro que no piensa frenar. “El año pasado dije que quería ganar este premio otra vez y trabajaré duro para poder ganarlo también el año que viene”, afirmó, dejando entrever que su ambición y competitividad continúan en aumento.

La AP anunciará el miércoles a la Atleta Femenina del Año, completando así el cierre de un ciclo deportivo que Ohtani volvió a dominar con autoridad.



Sigue leyendo:

· Campeón de Serie Mundial con Dodgers se unirá a selección de Estados Unidos en Clásico Mundial de Béisbol

· Miguel Rojas pacta con los Dodgers para una última temporada en 2026

· Fernando Valenzuela no logra votos suficientes para acceder al Salón de la Fama