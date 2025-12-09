Campeón de Serie Mundial con Dodgers se unirá a selección de Estados Unidos en Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Estados Unidos continúa reforzando una alineación que ya era una de las más potentes del béisbol internacional. De cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, el roster ha sumado nuevas piezas de alto nivel: Kyle Schwarber, Brice Turang, Gunnar Henderson y Will Smith. Cada uno llega para fortalecer diferentes áreas del equipo dirigido por Mark DeRosa, que busca recuperar el título que no levantan desde 2017.

Los anuncios del martes se suman a una lista previa de jugadores ya comprometidos con el equipo nacional, que incluye nombres de enorme peso mediático y deportivo: Aaron Judge, Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong, Bobby Witt Jr., Cal Raleigh y Paul Skenes.

Judge, actual ganador de su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, será además el capitán del conjunto estadounidense.

Refuerzos de élite para un equipo decidido a pelear por el título

Estados Unidos regresará al torneo con el recuerdo todavía fresco de la dolorosa final perdida en 2023 frente a Japón. Aquella edición quedó marcada por el enfrentamiento entre Shohei Ohtani y Mike Trout, un duelo que terminó con el ponche decisivo que selló la corona para los nipones. Desde entonces, el interés de los jugadores estadounidenses por competir en el evento ha crecido, y el equipo parece más decidido que nunca a recuperar el protagonismo.

El debut del conjunto de las Barras y las Estrellas será el 6 de marzo ante Brasil en el Daikin Park de Houston, dentro del Grupo B. Mientras tanto, DeRosa y el gerente general Mike Hill continúan completando el roster de 30 jugadores.

Entre las nuevas adiciones, Kyle Schwarber aporta poder probado en el bateo y experiencia en escenarios de presión. Aunque no se detallaron cifras de su última temporada, su rol como bateador designado será una pieza importante en el corazón ofensivo del line-up.

Brice Turang, de 26 años y proveniente de los Cerveceros, vive uno de los momentos más sólidos de su carrera. Ganador del Guante de Oro en 2024, cerró el 2025 con una línea ofensiva de .288/.359/.435, 18 cuadrangulares y 28 dobles. Su defensa en segunda base añade equilibrio a una plantilla ya profunda.

Gunnar Henderson, figura de los Orioles, se perdió el Clásico de 2023 por falta de experiencia en Grandes Ligas, pero su ascenso fue meteórico: ganó el Novato del Año de la Liga Americana y terminó cuarto en la votación al MVP en 2024. En 2025 mantuvo su nivel con un OPS de .787, 17 jonrones, 34 dobles y 30 robos de base. Su presencia le da a Estados Unidos otra alternativa de lujo en el campocorto junto a Witt Jr.

Por su parte, el receptor Will Smith llega como campeón vigente de la Serie Mundial con los Dodgers, recordado por el jonrón decisivo en la 11ª entrada del Juego 7. A sus 30 años, firmó una campaña de .296/.404/.497 con 17 vuelacercas y 20 dobles. Su OPS de .834 desde 2019 es el mejor entre los catchers de MLB con al menos 2,000 turnos. Compartirá la receptoría con Cal Raleigh, subcampeón del MVP de la Liga Americana.

Con más figuras por anunciar y un núcleo repleto de estrellas, Estados Unidos se perfila nuevamente como uno de los favoritos para disputar el título en 2026. El objetivo es claro: recuperar la corona y dejar atrás la frustración del último torneo.



