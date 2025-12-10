Clásico Mundial de Béisbol: México confirma a Arozarena y Jarren Durán

La selección de México ya comenzó sus preparaciones de cara al Clásico Mundial de Béisbol de 2026 y tendrá a dos grandes estrellas: Randy Arozarena y Jarren Durán.

Arozarena fue una de las grandes figuras en la cita de 2023 y estará nuevamente con el equipo mexicano.

En ese Clásico Mundial de Béisbol, el cubano mexicano bateó para .450 de promedio al bate, 6 dobles, 1 jonrón, 9 carreras impulsadas, 8 carreras anotadas y un OPS de 1.507.

El jardinero izquierdo estará nuevamente bajo las órdenes de Benjamin Gil que espera tener aún un mejor roster del que estuvo en la pasada edición.

Jarren Duran will play for Mexico in the 2026 World Baseball Classic! pic.twitter.com/Dcd6064eSk — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) December 9, 2025

Arozarena tuvo un promedio de bateo de .237 con 406 hits, 70 jonrones, 219 carreras impulsadas y 267 carreras anotadas en 465 juegos desde 2023.

Jarren Durán tendrá más protagonismo con México en 2026

El jardinero de los Medias Rojas de Boston también estuvo en 2023, aunque apenas tomó cinco turnos al bate en los seis juegos del torneo.

Durán ha tenido un mejor rendimiento con Boston en los dos últimos años, siendo uno de los mejores jardineros de la Liga Americana. Incluyendo ser ganador del premio Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas en 2024.

Duran bateó .271 con 350 hits, 37 jonrones, 159 carreras impulsadas y 197 carreras anotadas en 317 juegos desde 2024.

El toletero de 28 años de edad tiene dos campañas consecutivas de 40 o más dobles y más de 12 triples conectados, además de su polivalencia en los jardines.

México, al igual que gran parte de los demás equipos, debe trabajar en los permisos de los jugadores para estar en la cita del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El Tri de Béisbol está ubicado en el Grupo B junto con Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

Sigue leyendo:

– Dodgers tendrán nuevo cerrador boricua: Edwin Díaz acepta la oferta

– Ohtani recibe el Atleta Masculino del Año de la AP por cuarta ocasión

– Campeón de Serie Mundial con Dodgers se unirá a selección de Estados Unidos en Clásico Mundial de Béisbol