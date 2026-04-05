Signos del zodiaco chino que tendrán buena fortuna del 6 al 12 de abril

El horóscopo chino augura un ciclo de buena fortuna para 3 signos animales durante la semana del 6 al 12 de abril de 2026.

Este periodo estará marcado por oportunidades especialmente cuando la Luna alcance su punto máximo en Acuario el 11 de abril coincidiendo con un día del Conejo de Madera.

Esto significa que los caminos hacia la abundancia, la claridad emocional y el avance personal se abrirán con claridad para Cabra, Conejo y Perro, según revelaciones del zodiaco chino publicadas en un reporte de Your Tango.

¿Es tu signo chino alguno de ellos? Conoce a continuación, cómo activar la buena fortuna esta semana.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Para el signo de la Cabra, esta semana representa una etapa de cosecha.

Todo aquello que ha sembrado en el pasado comienza a dar frutos, especialmente gracias a su inteligencia emocional y capacidad de mantener la calma en situaciones difíciles.

Durante los primeros días, particularmente el 6 y 7, la Cabra enfrentará momentos que podrían generar tensión. Sin embargo, su serenidad será su mayor fortaleza.

En lugar de reaccionar impulsivamente, optará por analizar, hacer preguntas y actuar con prudencia.

Esta actitud será clave para evitar conflictos innecesarios, dice su horóscopo. Los días 8 y 9 invitan al autocuidado.

Es fundamental prestar atención a la salud física y emocional, mantener una buena alimentación y descansar adecuadamente.

El equilibrio será la clave para sostener el ritmo de la semana. En la segunda mitad de la semana, la Cabra comenzará a ver resultados concretos.

Revisar proyectos en curso y fortalecer lo que ya está en marcha será esencial. Usar el color dorado potenciará su energía de atracción y éxito.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo vivirá una semana marcada por la renovación y la apertura a nuevas experiencias. La clave estará en salir de la zona de confort y permitir que nuevas oportunidades entren en su vida.

Su horóscopo detalla que, desde el inicio de la semana, podría recibir invitaciones inesperadas o propuestas sociales.

Aceptarlas será fundamental, ya que estas interacciones podrían convertirse en puertas hacia nuevas conexiones importantes o incluso proyectos futuros.

Entre el 8 y el 10 de abril, el Conejo experimentará un cambio energético significativo, pasando de una energía Yang activa a una Yin más introspectiva.

Este proceso le permitirá fluir con mayor naturalidad, escuchar con atención y tomar decisiones más conscientes.

El verde pálido y el marfil serán sus aliados energéticos. Estos colores ayudarán a elevar su vibración, atraer lo que desea y mantener una actitud positiva frente a los cambios.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Para el Perro, esta semana será clave en términos de procesos y abrir espacio a nuevas oportunidades. Su disciplina y compromiso serán recompensados.

El horóscopo de Perro indica que los días 6 y 7 pondrán a prueba su paciencia y lealtad.

Será un momento ideal para reflexionar sobre qué relaciones, proyectos o situaciones ya no están alineados con su propósito. Soltar será necesario para avanzar.

El día 8 marcará un punto de inflexión. La constancia del Perro comenzará a dar resultados, y podría recibir una señal clara de que está en el camino correcto.

El 9, por su parte, traerá soluciones a problemas pendientes, así como la necesidad de delegar responsabilidades.

Al cerrar ciclos, el Perro abrirá la puerta a nuevas oportunidades que lo acercarán a la prosperidad.

Vestir de azul oscuro potenciará su seguridad, mientras que rodearse de personas del signo del Tigre le dará impulso y motivación.

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