Ejército de Irán rechaza el nuevo ultimátum de Trump

Irán lanzó el domingo una andanada de drones y misiles contra Israel y Kuwait tras rechazar ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dio a Teherán 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de desatar un “infierno”.

El mando militar de Irán rechazó la amenaza de Trump de destruir la infraestructura vital del país si no acepta un acuerdo sobre Ormuz.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

“Se les abrirán las puertas del infierno”, añadió, en alusión a lo dicho por el mandatario estadounidense. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, dijo Trump en sus redes sociales.

El gobernante estadounidense lanzó el ultimátum después de un ataque cerca de una planta nuclear iraní que causó evacuaciones.

Teherán anunció nuevas represalias, al tiempo que el ejército de Israel dijo que detectó un nuevo lanzamiento de misiles desde Yemen.

Este domingo, las fuerzas armadas de Kuwait e Israel dijeron que sus defensas aéreas respondieron a los últimos ataques, en el marco de la guerra desatada el 28 de febrero con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

Kuwait reporta daños tras ataque con drones

Kuwait fue atacada con drones que impactaron instalaciones gubernamentales y energéticas, según informaron las autoridades la madrugada del domingo.

Un dron iraní impactó un edificio perteneciente al Ministerio de Finanzas, causando daños considerables, informó la agencia estatal de noticias KUNA, citando al ministerio. No se reportaron heridos.

Otro dron impactó una instalación operada por la Corporación Petrolera de Kuwait, informó el Ministerio de Información, que también reportó que no hubo heridos.La Corporación Petrolera de Kuwait (KPC) informó que se produjo un incendio en el complejo petrolero de Shuwaikh, donde se ubican el Ministerio de Petróleo y la sede de la KPC, tras un ataque con dron. Equipos de emergencia y bomberos trabajaron para sofocar el incendio, añadió la agencia.

También se reportaron ataques contra dos plantas de energía y desalinizadoras de agua, lo que provocó daños materiales significativos y dejó fuera de servicio dos unidades de generación de energía, informaron las autoridades.

En tanto, Israel fue blanco de misiles lanzados desde Irán el domingo, según informó el ejército israelí. “Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaron misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí”, publicó el ejército en redes sociales.