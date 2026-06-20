Alcaldesa Bass declara estado de emergencia por incendio en Boyle Heights

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró ayer por la tarde estado de emergencia en la ciudad para garantizar que la ciudad cuente con los recursos necesarios en los próximos días y así continuar avanzando en la extinción del gran incendio en un almacén de Boyle Heights, que ha provocado columnas de humo irritante en toda la región.

“Si bien el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) sigue avanzando, se trata de un incidente grave que involucra a varias jurisdicciones. Declaro el estado de emergencia para asegurar que la ciudad cuente con los recursos necesarios mientras continúa esta operación y para mantener a la comunidad a salvo”, declaró la alcaldesa Bass. “La ciudad y el condado han habilitado espacios para las familias que buscan refugio del humo, y seguiremos trabajando sin descanso y haciendo todo lo posible para extinguir completamente el incendio”.

Desde el viernes, los equipos de bomberos han estado combatiendo un rebrote del incendio en el almacén de frío de Lineage Logistics en Boyle Heights. Una mezcla de humo negro y blanco emanaba del edificio mientras los bomberos trabajaban para extinguir el incendio.

“Esta declaración de emergencia es crucial porque Boyle Heights no solo está respondiendo a un incendio. Los residentes han vivido días de humo, órdenes de confinamiento, interrupciones en su vida diaria y constantes interrogantes sobre las consecuencias para su salud y bienestar. Boyle Heights merece información clara, apoyo directo y plena rendición de cuentas durante todo el proceso de respuesta, limpieza y recuperación”, afirmó Ysabel Jurado, concejala representante de Boyle Heights

El incendio comenzó poco antes de las 2:30 p.m. del miércoles en una instalación de almacenamiento en frío ubicada en la cuadra 1400 de South Los Palos Street. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles describió el enorme incendio como un siniestro muy complejo que implicaba numerosos riesgos para los bomberos.

El jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Nicholas Ferrari, dijo que los residentes deben esperar que el incendio “tenga altibajos”.

“Verán que este incendio tiene altibajos y condiciones de humo distintas”, dijo en una conferencia de prensa el viernes por la noche. “El humo se disipará y parecerá que hemos apagado el incendio, pero 10 minutos después podría reavivarse”.

Según los bomberos, un cambio en las condiciones del viento provocó que el fuego se reencendiera dentro del edificio, que había seguido ardiendo lentamente después de que su techo, cubierto de paneles solares, se incendiara a principios de esta semana.

Lineage, la empresa propietaria de la instalación en Boyle Heights, emitió un comunicado en el que afirma que el incendio fue provocado por contratistas que trabajaban en los paneles solares instalados en la azotea.

“En este momento, creemos que el incendio se inició mientras los contratistas del propietario externo del sistema de paneles solares ubicado en la azotea de la instalación realizaban pruebas”, se lee en el comunicado.

Se instalaron camas en el interior del gimnasio del City Terrace Park como parte de un refugio temporal para escapar del humo, coordinado por el condado para los residentes afectados por el incendio de Boyle Heights. Crédito: Ofician de la supervisora Hilda L. Solís | Cortesía

El incendio en las instalaciones de almacenamiento en frío sigue siendo atendido activamente por el personal de emergencia. Y aunque el incendio se encuentra dentro de la ciudad de Los Ángeles, las comunidades cercanas no incorporadas del este de Los Ángeles, que están bajo la jurisdicción del condado, están sufriendo impactos significativos, entre ellos el humo y problemas relacionados con la calidad del aire.

Esta mañana, la supervisora del Primer Distrito, Hilda L. Solís, anunció la apertura de un refugio temporal en el parque City Terrace, en el este de Los Ángeles, ubicado en el 1126 de la avenida N. Hazard, para que los residentes afectados se protejan del humo.

Aunque actualmente no hay ninguna orden de evacuación vigente, se recomienda a los residentes afectados por el humo que utilicen el refugio como un lugar seguro donde puedan acceder a un aire más limpio, así como a recursos y servicios de apoyo, mientras continúan las operaciones de extinción del incendio. El refugio proporcionará cubrebocas, agua embotellada, alimentos no perecederos e información de las autoridades de salud pública y de calidad del aire. También se ofrecerá asistencia en el transporte, incluida la coordinación de traslados, para ayudar a los residentes a llegar de manera segura al lugar.

Otro centro que se abrió es el Centro Recreativo Pecan, ubicado en la calle Pecan S.145. Donde pueden encontrar un poco de refugio mientras logran controlar el incendio. Grupos locales como Coyotl wan Macehualli también están recaudando fondos para comprar purificadores de aire Corsi?Rosenthal Box y distribuirlos entre los vecinos afectados por el incendio en Boyle Heights.

Se recomienda a los residentes de la zona que usen cubrebocas al salir y que se queden en casa o en interiores cuando no tengan que salir.

“Sabemos que esto es preocupante. Es un inconveniente, pero estamos haciendo todo lo posible para resolverlo lo antes posible y queremos que todos estén a salvo mientras tanto”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en una conferencia de prensa celebrada el viernes por la noche