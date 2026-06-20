Conchas futboleras para honrar la memoria de la abuela 

Adriana Rivera, dueña de la panaderia Bus’d Out en Riverside, nunca se imaginó que algo que empezó como una forma de honrar la vida de su querida abuela guatemalteca y que usó para sanar el dolor de no tenerla cerca se convirtiera en todo un negocio familiar.

Tampoco imaginó que el tradicional pan dulce con temática de la Copa del Mundo iba a popularizar su negocio en las redes sociales.

“Ella es la razón por la que crecí amando lo que hago; todo lo que soy se lo debo a esa mujer”, dijo Rivera tras sus ventas del día. “Así que incorporamos el café guatemalteco, del que se encarga mi hermano, y las conchas, porque a mi abuela le encantaba comer su concha con su café”.

La panadería recientemente se volvió viral en las redes sociales por sus conchas con diseños de la Copa Mundial que incluyen camisetas de los diferentes equipos, al Dr. Simi con su uniforme de México y hasta una concha de la pelota oficial del Mundial.

La fiebre mundialista que se respira en todo el país ayudó a la joven a dar a conocer su trabajo, pero mientras saboreas el pancito, debes conocer la historia de perseverancia, amor y dedicación que hay detrás de esos ingredientes.

Así como el futbol no es nada sin sus fanáticos que aprecian y aman cada jugada, así era Rivera con su abuela, a quien llama Mamá Elena: eran inseparables.

La panadera de 22 años dice que su abuela la cuidaba cuando sus papás tenían que trabajar y que las dos compartían una recámara por lo que siempre estaban juntas.

“Era mi mejor amiga, una mujer guatemalteca con un gran corazón”, dijo Rivera.

Un momento que guarda muy cerca de su corazón es de cuando tomaba café con leche en el patio delantero con su abuela. Recuerda claramente cómo su abuela siempre cortaba su concha en pedacitos para que pudiera mojarlos en el café.

Adriana Rivera (en medio), su mamá Martha, papá Antonio y hermano Randy. Crédito: Adriana Rivera | Cortesía

Conchas mundialistas para apoyar a México. Crédito: Adriana Rivera | Cortesía

Rivera comentó que, aunque ha estado cocinando desde que era pequeña, su negocio no comenzó hasta que tenía 15 años y estaba en la preparatoria. Recordó que en esa época Mamá Elena era su consuelo. Tras su fallecimiento, ocurrido durante la pandemia de Covid-19, cayó en una profunda depresión.

“Traté de distraerme con muchas cosas para no concentrarme ni quedarme atrapada en mi dolor. Fue entonces cuando empecé a hacer cheesecakes y la gente me decía que empezara a promocionar mi negocio en las redes sociales”, contó. “Pero me costaba mucho superar la muerte de mi abuela”.

Durante ese tiempo sus calificaciones empezaron a bajar, y su consejero, el Sr. Chávez, y su maestra de arte, la Sra. Fitzgerald, de la Preparatoria Norte Vista en Riverside, notaron la diferencia en ella.

La joven afirma que nunca dejaron de apoyarla en un momento en el que no podía hacerlo por sí misma. Rivera señaló que también se dieron cuenta de que ella vendía postres y le dijeron que era un talento que debería seguir desarrollando.

“De hecho, ellos fueron quienes me regalaron mi primera batidora de pie cuando me gradué”, recuerda Rivera, quien ahora llena su casa de conchas por la cantidad de pedidos que recibe.

Con el tiempo, el negocio se transformó en una cafetería y panadería de casa que ofrece café guatemalteco y pan dulce.

Pan dulce con temática de la Copa del Mundo. Crédito: Adriana Rivera | Cortesía

“Empecé haciendo todo esto por mi cuenta, pero luego mis papás vieron que trabajaba muchas horas y, poco a poco, todos se unieron al equipo; ahora es un negocio familiar”, dijo Rivera. “Toda mi familia quería que fuera a la escuela y yo entendía por qué, pero sabía que quería tener mi propio negocio y demostrarles que no tener un título universitario no significa que no puedas tener éxito”.

Ella se ríe un poco cuando empieza a enumerar las funciones de cada miembro de su familia en la panadería, como la de su papá Antonio, que es mexicano y se encarga de hornear pan guatemalteco, como las champurradas y el pan de yema, y de preparar la masa para las conchas, mientras que ella y su hermano Randy forman bolitas para empezar a decorarlas antes de hornearlas. Su hermano también diseña todas las estampas de sus conchas.

La fiebre del Mundial

Hace unos días, después de preguntar a sus clientes en Instagram cuál debería ser el próximo diseño de las conchas, recibió un número enorme de respuestas que decían: “¡Haz conchas de la Copa del Mundo!”.

El video de sus conchas mundialistas tiene más de 80 mil vistas y ha generado gran interés en la comunidad para hacer un pedido. Dice que ellos venden todos los fines de semana, pero las personas pueden hacer sus órdenes por correo electrónico o por Instagram.

En este momento, se está tomando un mes de descanso de su trabajo habitual para ver si, con el tiempo, puede dedicarse a esto a tiempo completo y, quién sabe, a lo mejor llega a servir sus conchas en una Copa del Mundo.

“Desde que era muy joven, mi meta ha sido tener algo propio; llevamos ya unos dos años ahorrando y esperamos conseguir nuestro propio local, y ojalá dentro de un año podamos lograrlo”, comentó Rivera. “Todos estamos trabajando para eso y sabemos que cualquier éxito que hayamos logrado y que logremos será posible gracias a mi abuela, que nos bendice desde el cielo”. .

Para hacer una orden, sígala en Instagram o en TikTok.