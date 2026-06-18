TikTok se mete de lleno en la fiebre del Mundial con nuevas funciones para seguirlo en tiempo real

TikTok está estrenando una experiencia especial para el Mundial que convierte la app en una especie de marcador interactivo en tu móvil, con resultados, contenido oficial y mucho más en tiempo real. En lugar de saltar entre apps, ahora puedes seguir los partidos y descubrir contenido de selecciones, jugadores y creadores sin salir del feed.

TikTok quiere ser la casa del Mundial en tu móvil

FIFA eligió a TikTok como plataforma preferida de video para el Mundial de 2026, algo que ninguna otra red social había conseguido hasta ahora. Esta alianza convierte a la app en uno de los centros digitales clave del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La colaboración se apoya en un hub oficial del Mundial dentro de TikTok, un espacio donde se concentra contenido de FIFA, medios con derechos, selecciones nacionales, jugadores y creadores. Allí verás desde clips de goles y highlights hasta escenas de vestuario, entrenamientos, ruedas de prensa y contenido exclusivo pensado solo para la plataforma.

TikTok ya probó este formato con el Mundial femenino, mediante un hub dedicado que ofrecía acceso rápido a vídeos oficiales y un enlace directo al calendario y los marcadores en la web de FIFA. Esa experiencia funcionó tan bien que ahora se amplía para el torneo masculino de 2026 con más contenido, más creadores y más herramientas para que los fans sigan cada partido desde el teléfono.

Resultados y estadísticas en tiempo real desde la barra de búsqueda

La idea es que no tengas que instalar una app extra solo para saber cómo va el marcador. El punto de entrada es la barra de búsqueda de TikTok en la parte superior de la pantalla.

Cuando escribes el nombre de dos selecciones que se enfrentan, por ejemplo un duelo de fase de grupos, la app muestra en la parte superior un módulo especial con el marcador del partido y la información clave del encuentro en tiempo real. Ese menú funciona como una ficha rápida donde puedes ver cómo va el juego mientras sigues navegando por tu feed.

Este tipo de experiencias de partido suelen incluir minuto a minuto, goleadores, tarjetas y otros datos básicos, algo que ya es estándar en los centros de resultados dedicados al Mundial. Gracias a la alianza con FIFA y a los datos oficiales del torneo, TikTok puede apoyarse en esa misma información para mostrar estadísticas actualizadas dentro de su propio hub.

Además del marcador, tendrás acceso a estadísticas del encuentro y a las alineaciones de cada selección, con la lista de titulares y suplentes tal como se registran en las plataformas oficiales de seguimiento del Mundial. Para quienes viven los partidos de manera intensa, esta capa de datos convierte a TikTok en una excelente segunda pantalla mientras el juego va avanzando en la televisión.

La experiencia está pensada para uso móvil, así que todo se muestra en un formato vertical fácil de leer, con módulos que se abren y cierran dentro de la misma interfaz de TikTok. Esto encaja con el objetivo de la plataforma de ofrecer un consumo rápido pero informativo, donde puedas revisar el marcador, volver al feed y luego regresar al panel del partido cuando pase algo importante.

Selecciones, jugadores y creadores en un mismo lugar

Más allá de los números, el verdadero valor de TikTok está en la comunidad. Dentro del hub del Mundial, la app destaca las cuentas oficiales de las selecciones participantes, que publican contenido propio y clips generados a partir del material de FIFA. Desde allí puedes seguir directamente a tu selección favorita y mantenerte al día con lo que comparte durante el torneo.

También tendrás muy a mano las cuentas de jugadores estrella y creadores de contenido especializados en fútbol, que recibirán acceso extra a zonas mixtas, entrenamientos y otros espacios del Mundial como parte de los programas oficiales de creadores. Esa combinación de contenido oficial y videos más casuales de influencers crea una narrativa continua alrededor de cada partido, más allá de los noventa minutos.

FIFA y TikTok hablan de un Mundial pensado para ser todavía más accesible y participativo, donde los aficionados puedan descubrir retos, filtros, stickers y dinámicas especiales que giran alrededor de los partidos. Herramientas como GamePlan, la propuesta de TikTok para deportes, están diseñadas para que quienes ven clips del torneo tengan más probabilidades de terminar viendo los encuentros completos en las plataformas oficiales de transmisión.

En la práctica, esto significa que puedes empezar viendo un resumen corto del partido, luego abrir el módulo de resultados en la parte superior de la búsqueda, revisar las estadísticas, seguir a la cuenta oficial de tu selección y terminar comentando el golazo que viste en un clip vertical. Todo se integra dentro de la misma app, algo especialmente atractivo para una generación que ya consume fútbol, memes y noticias en el mismo lugar.

Al final, TikTok no pretende reemplazar la transmisión tradicional del Mundial, sino convertirse en la pantalla que te acompaña mientras el balón rueda. Con resultados en tiempo real, estadísticas, alineaciones y acceso directo a las cuentas oficiales de selecciones y jugadores, la plataforma se posiciona como uno de los espacios clave para vivir el Mundial desde el móvil y para ganar visibilidad en Google Discover con contenido fresco alrededor de cada partido.

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