El Estadio Azteca habría sido el culpable del dudoso rendimiento de Colombia

La selección colombiana afrontó su primer partido en la Copa del Mundo contra Uzbekistán. El conjunto cafetero tuvo algunos problemas para sacar el partido adelante, pero se terminaron llevando la victoria por 1-3. Néstor Lorenzo considera que a sus dirigidos les pegó la “energía” del Estadio Azteca.

Néstor Lorenzo ya había apuntado en la previa las dificultades que tendría Colombia al jugar un partido en este mítico estadio. El estratega argentino considera que la historia que hay detrás del Azteca lo hace un escenario complejo.

Colombia saltó al campo con una clara localía en las gradas. Pero Néstor Lorenzo considera que esto les jugó en contra. Hasta el minuto 65 de partido, el duelo iba 1-1. Al minuto 90+9 Jáminton Campaz terminó de maquillar el resultado.

“La verdad es que hoy fue una energía hermosa, pero la verdad es que creo que emocionalmente les pesó a algunos muchachos”, dijo el estratega argentino tras el triunfo colombiano.

Néstor Lorenzo considera que desde el punto de vista emocional, Colombia casi fue superado por el histórico escenario. A pesar de ello, Colombia sale del duelo inicial con los tres puntos.

“De los que más corren y están mejor físicamente, hoy les pesó el partido desde ese punto de vista, tiene que ver con la carga emocional que genera el primer partido y en el marco en el que jugamos”, añadió.

El próximo partido de Colombia

La selección colombiana tendrá que esperar hasta el martes 23 de junio para afrontar su próximo partido. Por suerte para Néstor Lorenzo, este duelo será desarrollado en el Estadio Guadalajara de Jalisco. Colombia jugará contra la República Democrática del Congo.

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