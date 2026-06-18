Colombia se presenta con triunfo en el Mundial
Con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, la selección de Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca
La selección de Colombia sufrió por momentos en su presentación en el Mundial 2026, pero logró sacar un resultado favorable de 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca y consiguió sus primeros tres puntos en el Grupo K, poniéndose por encima de Portugal, que dejó ir puntos en su duelo contra RD Congo.
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