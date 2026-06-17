Portugal y Cristiano Ronaldo resbalan en su debut en el Mundial de 2026

El Estadio Houston fue el escenario en el que Portugal y la República Democrática del Congo debutaron en el Mundial de 2026. Joao Neves y Yoane Wissa fueron los autores de los goles en el empate 1-1. Cristiano Ronaldo no pudo rescatar a una selección de Portugal que deja escapar un punto en su debut en la Copa del Mundo.

Once inicial de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

Once inicial de la RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cédric Bakambu, Yoane Wissa.

Solo bastaron cinco minutos para que Portugal se fuera adelante en el marcador. Los centros fueron una de las principales cartas ofensivas del conjunto europeo. Cuando todos marcaban dentro del área a Cristiano Ronaldo, João Neves cabeceo sin marca y convirtió el primer tanto en el Mundial. Neves solo mide 1.74 metros de estatura.

João Neves' header was a work of art ??



What a start for Portugal pic.twitter.com/WPmfe4rytb — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

La selección de la República Democrática del Congo no se metió atrás con el gol en contra. Yoane Wissa, futbolista del Newcastle, fue uno de los mas incisivos en ataque. El delantero de 29 años generó peligro por el costado derecho. Cédric Bakambu también desequilibró por el lateral defendido por Nuno Mendes.

En el primer descanso por el tiempo de hidratación, Portugal dominó claramente el encuentro. El conjunto de Roberto Martínez realizó dos disparos al arco y dominó la posesión de la pelota en un 75%. A pesar de que RD Congo tuvo buenas internadas en ataque, ninguna de ellas exigió a Diogo Costa.

En la última jugada del primer tiempo, la República Democrática del Congo conseguiría el empate. El conjunto dirigido por Sébastien Desabre anotó un gol bajo el mismo método portugués. Un centro desde el costado derecho para un desmarcado Yoane Wissa.

DR CONGO HAS ITS FIRST-EVER FIFA WORLD CUP GOAL! ?? pic.twitter.com/FSopuazQ08 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 17, 2026

La selección de Portugal fue muy favorecido por su primer gol en los compases iniciales del compromiso. Luego de eso el conjunto europeo tuvo muchos problemas en el pase final. Portugal generaba buenas jugadas en el mediocampo, pero el pase final fue el que le impidió aumentar su ventaja. Cristiano Ronaldo participó muy poco en el juego portugués.

En la primera mitad Cristiano Ronaldo intervino poco en sector ofensivo. CR7 recuperó un balón y tuvo un 100% de efectividad en pases concedidos (16\16).

Ronaldo and Portugal are tied with DR Congo 1-1 heading into halftime ? pic.twitter.com/4gTbPEr6l2 — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

Segundo tiempo

En la segunda mitad el partido fue mucho mas atractivo. Portugal seguía con su plan de ataque. Los europeos insistían con los avances por las bandas y los centros al área. De esta forma estuvieron cerca de irse arriba en el marcador con una definición acrobática de Joao Cancelo. Pero el gol no sumó en el marcador por fuera de juego.

A spectacular display of athleticism from João Cancelo but the offside flag is up ?? pic.twitter.com/Qq3rqDXNxe — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

Los avances de Portugal los dejaban un poco expuestos en defensa. La ultima linea del club de Roberto Martínez no mostró mucha seguridad. Los delanteros de la República Democrática del Congo llegaban con mucho criterio al arco rival. El duelo estaba para cualquiera en 60 minutos de partido.

Pasaban los minutos y Portugal no encontraba las herramientas para vencer el arco de Lionel Mpasi. Lo peligroso del caso para el conjunto de Roberto Martínez es que la República Democrática del Congo no renunció al ataque. Por la vía del contraataque, Cédric Bakambu y Yoane Wissa incomodaban a la defensa portuguesa.

A big chance inside the box for Ronaldo and Portugal! ?? pic.twitter.com/fNeGDnoBUD — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

La República Democrática del Congo se sintió cada vez más cómoda dentro del campo. Los dirigidos por Sébastien Desabre jugaron con el marcador a favor y la presión de Portugal. El conjunto africano no renunció al ataque y jugó un partido realmente serio en el Estadio Houston.

Portugal decepcionó en su debut. Tras el gol tempranero, el partido pintaba a favor de Roberto Martínez y sus dirigidos. Pero lejos de ser un compromiso que señale las deficiencias portuguesas, es digno de resaltar el serio partido de la República Democrática del Congo. El Grupo K tiene a un serio contendiente para quedarse con uno de los cupos a la siguiente ronda.

Datos detallas del Portugal vs. RD Congo

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