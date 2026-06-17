Los Ángeles se vestirá de gala para recibir la décima edición de la Laver Cup

La décima edición de la Laver Cup será desarrollada en Los Ángeles. Del 24 al 26 de septiembre de 2027, el Intuit Dome, en Inglewood (California), albergará uno de los torneos más llamativos del mundo del tenis.

La Laver Cup inició en Praga en 2017. Desde entonces este torneo ha acaparado la atención de los seguidores del tenis. Este año se disputará en Londres en el recinto The O2. Al finalizar este torneo comenzará el conteo regresivo rumbo a Los Ángeles.

In 2027, sport and cinema will collide.



The black court in LA's newest arena of dreams, Intuit Dome. Laver Cup Los Angeles, September 24-26, 2027.



Video narrated by Oscar, Grammy and Golden Globe winner, Jamie Foxx.



Sound up ?#LaverCup #TennisUnrivaled | @iamjamiefoxx pic.twitter.com/jhHU1eJsbc — Laver Cup (@LaverCup) June 17, 2026

“Desde el principio nos propusimos crear una competición por equipos única en el mundo del tenis, reuniendo a los mejores jugadores del planeta como compañeros de equipo. Mientras nos preparamos para la 10.ª edición de la Laver Cup, resulta increíblemente gratificante ver cómo esa visión ha sido acogida por aficionados, jugadores y socios de todo el mundo”, dijo Tony Godsick, presidente de la Laver Cup y director ejecutivo de TEAM8.

Los Ángeles se prepara para ser sede de múltiples eventos deportivos de talla mundial. En la actualidad se disputan partidos de la Copa del Mundo. Esta ciudad también albergará la Super Bowl LXI, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de 2028. La Laver Cup se suma a esta gran lista de eventos.

Laver Cup is heading to LA ?



Europe vs. World hits the Intuit Dome September 24-26, 2027 ? #LaverCup pic.twitter.com/EApxmk4uvo — Tennis Channel (@TennisChannel) June 17, 2026

Dónde se jugará la Laver Cup 2027

El escenario seleccionado para el desarrollo de este evento es la casa de Los Ángeles Clippers de la NBA, el Intuit Dome. Este recinto deportivo también ha tenido mucha actividad de primer nivel. En el Intuit Dome se disputó el All Star Game 2026 de la NBA y será una de las sedes del baloncesto olímpico en 2028.

Vista externa del Intuit Dome. Crédito: Cortesía | Cortesía

“Los Ángeles es uno de los principales destinos del mundo para grandes eventos deportivos y espectáculos en vivo (…) El Intuit Dome ha redefinido la experiencia del aficionado y ha marcado un nuevo referente para los deportes en vivo. No se nos ocurre una ciudad ni un recinto mejores para albergar la décima edición de la Laver Cup»”, afirmó Steve Zacks, director ejecutivo de la Laver Cup.

Todos los ganadores de la Laver Cup

2025: Team World (Resto del Mundo) — San Francisco, EE. UU.

2024: Team Europe (Europa) — Berlín, Alemania

2023: Team World (Resto del Mundo) — Vancouver, Canadá

2022: Team World (Resto del Mundo) — Londres, Reino Unido

2021: Team Europe (Europa) — Boston, EE. UU.

2019: Team Europe (Europa) — Ginebra, Suiza

2018: Team Europe (Europa) — Chicago, EE. UU.

2017: Team Europe (Europa) — Praga, República Checa

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