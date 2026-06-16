Venus y Serena Williams jugarán dobles de Wimbledon 2026

A menos de dos semanas del inicio de Wimbledon 2026, el torneo confirmó uno de los regresos más llamativos del circuito: Venus y Serena Williams volverán a competir juntas en dobles tras recibir una invitación especial para ingresar al cuadro principal.

La noticia marca el regreso de una de las parejas más exitosas en la historia del tenis y llega en un contexto especial para ambas. Serena, de 44 años, retomó recientemente la competencia después de permanecer cerca de cuatro años alejada del tenis profesional. Venus, que cumplirá 46 años este miércoles, ha mantenido una actividad más esporádica durante las últimas temporadas.

La decisión fue anunciada por la organización del All England Club y permitirá volver a ver en acción a dos jugadoras que construyeron gran parte de su legado precisamente sobre el césped londinense.

La menor de las hermanas explicó cómo nació la idea de disputar el torneo junto a Venus.

“Creo que va a ser divertido. Mi hija, Olympia, me dijo que debería jugar con Venus. Ella siempre tiene razón”, comentó Serena después de perder un partido de dobles en Berlín junto a Karolina Muchova. “Entonces dije: ‘OK Olympia, veremos si podemos hacerlo’”.

Una sociedad histórica busca un nuevo capítulo

Las hermanas Williams acumulan 14 títulos de Grand Slam en dobles y seis de ellos llegaron en Wimbledon. El primero fue conquistado en el año 2000 y el más reciente en 2016. Curiosamente, sus dos primeras coronas en dobles sobre el césped londinense también llegaron tras ingresar mediante invitación.

Su historial conjunto y personal en el All England Club amplía aún más la dimensión de su trayectoria. Serena conquistó siete títulos individuales en Wimbledon y Venus consiguió cinco. A eso se suma un título de dobles mixtos para Serena junto a Max Mirnyi en 1998, además del oro olímpico individual obtenido por Serena en Londres 2012 y la medalla dorada en dobles que ambas lograron en esos mismos Juegos.

En total, entre trofeos y medallas, las hermanas suman 21 conquistas vinculadas al escenario londinense.

Con sus seis títulos como pareja, también comparten el récord histórico de más campeonatos de dobles femeninos en Wimbledon junto a Suzanne Lenglen y Elizabeth Ryan, quienes dominaron el torneo entre 1919 y 1925.

La última vez que Venus y Serena jugaron juntas en dobles fue en el Abierto de Estados Unidos de 2022, cuando quedaron eliminadas en su debut. Ese torneo había marcado su primera aparición conjunta en cuatro años y medio.

El regreso de Serena ha tenido movimiento en las últimas semanas. En Queen’s Club ganó un partido de dobles junto a Victoria Mboko antes de que ambas debieran retirarse del torneo por una lesión de rodilla sufrida por su compañera. Más tarde, en el Abierto de Berlín, Serena y Muchova cayeron por 6-4 y 6-4 frente a Giuliana Olmos y Erin Routliffe.

Mientras tanto, permanece abierta una posibilidad adicional. Serena no descartó competir también en individuales y uno de los ocho cupos por invitación del cuadro femenino continúa sin asignarse.

La edición 2026 de Wimbledon comenzará el próximo 29 de junio.

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