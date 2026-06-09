Serena Williams volvió al tenis con un triunfo a sus 44 años

Casi cuatro años después de disputar su último partido profesional, Serena Williams regresó a las canchas con una victoria en el torneo sobre césped del Queen’s Club de Londres. La estadounidense, de 44 años, formó pareja con la canadiense Victoria Mboko y superó en la primera ronda del cuadro de dobles a Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe por 7-6 (2) y 6-2.

El encuentro marcó la primera aparición oficial de Williams desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. En su regreso, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales mostró parte de la potencia que la convirtió en una de las figuras más dominantes del tenis femenino, con servicios que alcanzaron las 120 millas por hora y varios golpes ganadores que entusiasmaron al público presente.

La dupla integrada por Williams y Mboko avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Leylah Fernández y Laura Siegemund.

SERENA WILLIAMS THAT IS ABSURD.



44 years old.



Reflexes look better than ever.



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Un regreso celebrado por el público y sus compañeras

La presencia de Serena generó una de las mayores ovaciones de la jornada en la Andy Murray Arena. La ex número uno del mundo recibió una bienvenida de pie cuando ingresó a la pista, en un recinto que también había presenciado las victorias de las británicas Emma Raducanu y Katie Boulter durante la jornada.

Williams cerró el partido con autoridad. En el último juego conectó dos aces consecutivos y luego un servicio ganador para sellar el triunfo.

“Fue muy divertido. Me divertí muchísimo jugando con Victoria”, declaró la estadounidense en una entrevista sobre la cancha. “Nunca habíamos jugado juntas, pero se sintió muy natural hacerlo”.

Más tarde, durante una conferencia de prensa, evaluó su actuación con moderación. “Una C menos”, dijo inicialmente. Después agregó: “Con todos los elementos, considerando que volver sobre césped probablemente no sea la superficie más fácil. … Césped, cuatro años. En general, creo que estuvo decente”.

The cleanest service motion the game has ever seen ? hang it in the Louvre!



Welcome back, Serena!#HSBCChampionships pic.twitter.com/q5VHmTZbMp — Black Spin Global (@BlackSpinGlobal) June 9, 2026

Mboko, de 19 años y una de las jóvenes promesas del circuito femenino, también elogió a su compañera. “Pensé que se movió muy bien”, afirmó. “Hubo un golpe que hiciste, ¿recuerdas?, cuando corrías y pegaste un revés. Pensé: ‘Dios mío, todavía lo tiene’”.

Wimbledon sigue siendo una incógnita

El torneo del Queen’s Club representó además el debut de Serena en una sede históricamente vinculada al tenis británico. La estadounidense destacó la oportunidad de competir en un escenario donde durante décadas solo se celebraron eventos masculinos.

“Nunca pude jugar aquí, siempre era solo para hombres”, comentó. “Se sintió realmente especial jugar en un lugar tan icónico”.

Entre los asistentes estuvieron sus hijas Olympia y Adira, además de la exesquiadora Lindsey Vonn. Según relató Williams, la reacción de las niñas tras el triunfo fue bastante sencilla. “Adira quería ir a la tienda de juguetes y Olympia quería saber qué había para cenar”, contó.

La estadounidense también tiene previsto disputar el torneo de Berlín la próxima semana. Sin embargo, todavía no ha tomado una decisión sobre una posible participación en Wimbledon, que comenzará el 29 de junio.

“Es simplemente un día a la vez”, explicó Williams. “Todavía tengo algo de tiempo para decidir, y han sido muy buenos dándome ese espacio y ese tiempo para decidir”.

Antes de alejarse de la competición en 2022, Williams conquistó siete títulos individuales de Wimbledon y 14 coronas de Grand Slam en dobles junto a su hermana Venus. Su regreso ganador en Londres abre ahora una nueva etapa cuya continuidad aún está por definirse.

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