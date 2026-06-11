El Mundial 2026 empieza con un boom inesperado en EE.UU.: 62.5 millones de fans

El Mundial 2026 arranca hoy en México y ya no encuentra a Estados Unidos mirando el fútbol desde afuera. Esa vieja idea de que el soccer era un deporte menor, casi importado, empieza a quedar corta. El país llega al torneo con 62,5 millones de fanáticos y con una base que creció de manera clara en los últimos años.

La Copa del Mundo comienza este 11 de junio con México ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el primero de los 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá, según el calendario oficial de la FIFA. Pero el dato de fondo está más allá del partido inaugural: Norteamérica ya supera los 136 millones de aficionados al fútbol y esa comunidad creció 10.9% en los últimos cinco años.

El informe de Nielsen, The Fans Behind The Game: FIFA World Cup 2026 Edition, muestra que el Mundial llega en un momento perfecto para el fútbol en la región. No porque vaya a inventar una afición de la nada, sino porque aterriza sobre algo que ya venía creciendo: jóvenes que consumen fútbol todo el día, familias hispanas que lo viven desde siempre, mujeres que empujaron el deporte desde la selección estadounidense y una generación que descubrió el juego por redes, videojuegos, Messi, la MLS o las grandes ligas europeas.

Un modelo estadístico simuló 10,000 veces el Mundial 2026 para calcular qué selecciones tienen más probabilidades de ganar el torneo. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

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Estados Unidos ya no espera que el fútbol “pegue”

Durante décadas, cada Mundial abría la misma pregunta: si esta vez el fútbol finalmente iba a conquistar Estados Unidos. En 2026, la pregunta cambia. El fútbol ya está instalado. Lo que se mide ahora es hasta dónde puede crecer.

Según Nielsen, Estados Unidos cuenta con 62,5 millones de fanáticos del fútbol. La cifra ubica al país entre las mayores bases de aficionados del mundo y confirma que el torneo llega con un público mucho más maduro que en 1994, cuando Estados Unidos organizó por última vez una Copa del Mundo.

Pero el crecimiento no se explica solo por cantidad. El fan estadounidense del fútbol es distinto al de otras grandes ligas del país. Tiene una edad media de 33 años y el 76% pertenece a las generaciones Millennial o Gen Z. Ese dato cambia el consumo. Este Mundial no se va a vivir únicamente frente al televisor. Se va a jugar también en el celular, en los clips, en los memes, en las reacciones, en los grupos de WhatsApp, en las apps, en los bares y en las fan zones.

EE.UU. ya tiene 62.5 millones de aficionados al fútbol y el Mundial apenas comienza. Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

Los hispanos no son un público extra: son parte del motor

Según el informe de Nielsen, en el Mundial 2026 sería un gran error tratar a la audiencia hispana como un segmento lateral. En Estados Unidos, los hispanos son parte del corazón futbolero del país.

El reporte de Nielsen indica que el 38% de los hispanos en Estados Unidos se identifica como fan de la Copa Mundial. Entre hispanos de primera y segunda generación, el número sube a 47%.

Eso explica por qué este Mundial tendrá una carga emocional especial. Para millones de familias, el fútbol no empezó con una campaña de marketing ni con una estrella llegando a la MLS. Viene de antes: de la selección del país de origen, de los partidos en español, de los domingos familiares, de los bares llenos, de camisetas heredadas y de una forma de sentirse cerca de casa incluso viviendo lejos.

Ahí está buena parte de la fuerza del torneo en Estados Unidos. El Mundial no solo convoca a quienes descubrieron el fútbol hace poco. También activa memorias, identidades y rivalidades que ya estaban vivas.

Un fan joven, digital y menos paciente

El fan de fútbol que llega a este Mundial no espera a que empiece el partido para participar. Llega antes, comenta durante y sigue después.

Nielsen muestra que el 65% de los fans de la Copa Mundial en Estados Unidos planea ver partidos completos. Pero casi el mismo universo se mueve también por lo digital: 59% espera interactuar en redes sociales o apps vinculadas al torneo.

El Mundial 2026 no será solo un evento deportivo. Será también un fenómeno urbano, turístico, comercial y cultural. Crédito: Shutterstock

Esto marca una diferencia fuerte con otros ciclos mundialistas. El partido importa, claro. Pero alrededor del partido hay otra experiencia: highlights, debates, videos cortos, creadores, predicciones, apuestas, reacciones y conversaciones en varios idiomas al mismo tiempo.

El Mundial 2026 no será solo televisivo. Será una competencia en vivo y, a la vez, un flujo permanente de contenido.

México, Estados Unidos y Canadá: tres formas de vivir el mismo torneo

El arranque en México tiene sentido histórico. Allí el fútbol es parte de la vida diaria. Nielsen señala que el 67% de la población mexicana está interesada en el fútbol y que el aficionado mexicano lleva, en promedio, 14 años siguiendo el deporte.

Canadá llega con otro perfil: más joven, más vinculado a clubes internacionales y con una relación fuerte con highlights y redes.

Estados Unidos aparece como el mercado con más margen para crecer. Sus fans llevan menos tiempo siguiendo el deporte que los de México, pero el ritmo de expansión es fuerte. Casi una cuarta parte de los aficionados actuales en Norteamérica se sumó en los últimos cinco años.

Eso hace que el torneo tenga tres tonos distintos. México aporta tradición. Canadá, crecimiento. Estados Unidos, escala y una mezcla cultural difícil de replicar.

El Mundial también será una experiencia de ciudad

El Mundial 2026 no se va a limitar a los estadios. Nielsen muestra que muchos fans planean combinar partidos con turismo, entretenimiento y actividades alrededor del torneo.

Entre los aficionados de la Copa Mundial en Estados Unidos, 18% planea asistir a partidos en vivo, 24% a eventos o entretenimiento alrededor del torneo y 23% a fan zones. Entre los que asistirán, también aparece la intención de recorrer ciudades anfitrionas, hacer “tailgate” (hacer la “previa” en el estacionamiento) y participar en activaciones de marcas.

Dicho de manera simple: las ciudades no van a recibir solo espectadores. Van a recibir gente que viaja, come, compra, graba, comparte y convierte cada partido en un plan completo.

Para Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Houston, Atlanta, Seattle, Kansas City, Philadelphia, San Francisco y Boston, el torneo será también una prueba de transporte, seguridad, precios, hotelería y convivencia urbana.

El fútbol en Estados Unidos ya tiene pasado, aunque parezca nuevo

La foto de hoy no salió de la nada. El fútbol estadounidense se armó con momentos que fueron cambiando la escala.

El Mundial de 1994 abrió una puerta enorme. La selección femenina convirtió títulos y figuras en cultura popular. La llegada de David Beckham a Los Ángeles mostró que la MLS podía atraer estrellas globales. Messi en Inter Miami terminó de empujar al fútbol hacia conversaciones en las que antes no entraba.

Y ahora llega el Mundial… Con otra dimensión. No es un jugador, una final ni una moda de verano. Es el torneo completo en casa, con tres países anfitriones y una generación de fans que ya sabe dónde mirar, qué seguir y cómo convertir cada partido en contenido.

La pregunta empieza hoy

El Mundial arranca hoy, pero la pregunta importante no se responde esta noche. La pregunta es qué quedará después del 19 de julio. Si esos 62.5 millones de fans en Estados Unidos seguirán creciendo. Si la MLS podrá convertir el impulso en interés sostenido. Si el fútbol femenino aprovechará el envión. Si los nuevos aficionados se quedarán cuando se apaguen las ceremonias.

Por ahora, el dato es claro: el Mundial 2026 empieza con Norteamérica convertida en una región mucho más futbolera que hace cinco años. Y, en Estados Unidos, buena parte de esa fuerza viene de jóvenes, redes, mujeres, familias e hispanos que ya venían empujando la pelota antes de que sonara el silbatazo inicial.

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