Fiebre del Mundial 2026: ¿Cuánto gastará un fanático latino en Los Ángeles?

Desde el próximo 11 de junio y hasta el 19 de julio se estará llevando a cabo uno de los eventos deportivos más esperados del año, la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los acontecimientos más grandes de la historia que reunirá a todos los fanáticos del futbol en un mismo sentir.

Esta gran celebración se realizará durante 39 días en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, donde se podrá disfrutar de la participación de 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos cada uno y el desarrollo de 104 partidos.

En el caso de Estados Unidos, como uno de los países anfitriones, se emplearán 11 estadios en total y entre estos se encuentra el SoFi Stadium en Los Ángeles, donde se realizarán 8 partidos en total.

Y a tan solo días de iniciar la fiesta de futbol, aquí te contamos cuánto podría gastar aproximadamente un fanático latino que visita Los Ángeles para el Mundial 2026, ya sea para ver los partidos o disfrutar de la experiencia del Fan Fest.

En promedio, el gasto está entre los $1,500 a $10,000, pero todo dependerá de varios factores: el país del que proviene, los gastos de alojamiento, los días de estadía, entre otros.

Vuelos y alojamiento

Los vuelos desde principales ciudades de Latinoamérica están entre los $500 a $1,300; el hospedaje en Los Ángeles por 7 noches, entre los $525 a $1,050 en un hostal/Airbnb compartido; un Airbnb básico, $420 a $700; y $1,050 a $1,750, un hotel 3 estrellas.

Comida y transporte

En cuanto a la comida y transporte por siete días, los gastos oscilan entre $140 en fast food y entre los $350 a $560 en restaurantes. El desplazamiento en el Metro sería entre $5 y $35 y en Uber (2–3 viajes/día) unos $210 a $350.

Entradas al estadio

Ahora bien, las entradas al SoFi Stadium también varían de precio; dependiendo de las categorías, en las gradas altas (la categoría más económica) está entre $140 y $180; la categoría 2 tiene un costo de $465 aproximadamente, cuenta con las mejores vistas.

Por su parte, el FIFA Fan Festival oficial (11–14 de junio, Coliseum): la entrada general, $10; niños menores de 12 años es gratis; y la entrada premium para zona exclusiva, $30.

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