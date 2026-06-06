Estados Unidos cae ante Alemania a una semana de su debut en el Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Estados Unidos cerró su preparación con una derrota por 1-2 frente a Alemania en un amistoso disputado en Chicago. El encuentro, marcado por la intensidad y la exigencia competitiva, dejó al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino con sensaciones mixtas antes de su estreno mundialista ante Paraguay.

El combinado alemán golpeó desde el arranque y terminó imponiéndose gracias a los goles de Kai Havertz y Leroy Sané. Estados Unidos, que logró reaccionar tras el temprano tanto rival, encontró el empate por medio de Antonee Robinson, pero no pudo sostener el resultado en la segunda mitad. El duelo se desarrolló con una intensidad poco habitual para un amistoso y llegó a registrar momentos de tensión entre los futbolistas en los minutos finales.

La primera acción determinante llegó cuando apenas se había cumplido un minuto de juego. Joshua Kimmich ejecutó una falta al área y Havertz apareció sin oposición para empujar el balón a la red, aprovechando una pérdida de marca de Miles Robinson.

Lejos de desmoronarse tras el golpe inicial, el equipo estadounidense respondió con carácter. Aunque volvió a evidenciar algunos problemas defensivos que ya habían aparecido en compromisos recientes, también mostró capacidad de reacción frente a uno de los seleccionados más fuertes del panorama internacional.

La recompensa llegó en el minuto 37. Después de un saque de esquina ejecutado por Christian Pulisic y despejado parcialmente por Jonathan Tah, Antonee Robinson conectó una potente volea desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero Oliver Baumann. El empate permitió a Estados Unidos llegar al descanso con opciones intactas en un Soldier Field completamente lleno.

¡GOLAAAAAZOOOOO! ¡GOLAZO GOLAZO DE ESTADOS UNIDOS! ???



Antonee Robinson prende la pelota de volea y firma el empate para la selección de las ‘Barras y las Estrellas’ ??



?? @USMNT 1-1 Alemania ??



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Un examen exigente antes del Mundial

Tanto Pochettino como el seleccionador alemán Julian Nagelsmann decidieron mantener a los mismos once jugadores al inicio de la segunda parte. A diferencia del amistoso anterior ante Senegal, cuando el técnico argentino realizó numerosas modificaciones durante el descanso, esta vez apostó por dar continuidad al equipo titular.

Durante varios minutos, Estados Unidos pareció atravesar su mejor momento del encuentro. Sin embargo, Alemania volvió a mostrar su eficacia ofensiva. En el minuto 57, Havertz habilitó dentro del área a Leroy Sané, quien definió con precisión ante Matt Freese. El disparo sufrió un leve desvío en un defensor antes de terminar en el fondo de la portería.

Las sustituciones comenzaron después de la hora de partido y el ritmo bajó ligeramente. Aun así, ambos equipos generaron oportunidades para modificar el marcador. Ninguna de ellas terminó en gol y el 1-2 se mantuvo hasta el pitazo final.

El partido también dejó una señal de alerta para el anfitrión del Mundial. Con los dos tantos recibidos ante Alemania, Estados Unidos acumula 11 goles encajados en sus últimos cuatro amistosos de preparación, una cifra que refleja las dificultades defensivas que deberá corregir antes del comienzo del torneo.

La derrota llegó en el último ensayo competitivo antes del debut mundialista. Estados Unidos iniciará su participación el próximo viernes frente a Paraguay en Los Ángeles. Alemania, por su parte, comenzará su recorrido en la Copa del Mundo dos días después cuando enfrente a Curaçao en Houston.

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