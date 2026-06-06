Portugal batalló en su despedida con Chile 2-1, con 45 minutos de Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal batalló en su despedida de sus aficionados para competir en el Mundial 2026 para vencer 2-1 a Chile, en duelo donde su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, jugó solo 45 minutos, en donde anotó un gol, que al final de cuentas fue anulado por fuera de juego.

Los portugueses se impusieron con goles de Goncalo Guedes y Bruno Fernandes, mientras que Chile tuvo que batallar para mantenerse dentro del radar de los lusitanos y por poco les arrebata un mejor resultado, pero se tuvieron que conformar con un gol de Lucas Cepeda al finalizar la segunda mitad.

??| GOAL: GONCALO GUEDES BREAKS THE DEADLOCK FOR PORTUGAL!!



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Portugal fue dominador desde el pitido inicial y desde el minuto 4,mostró su brazo fuerte cuando Lawrence Vigouroux respondió con una atajada a mano cambiada ante un cabezazo de Rúben Dias que ya cantaba gol.

La selección de Roberto Martínez impuso su juego por bandas y controló la posesión en la mitad, mientras Chile apostó por una defensa en doble línea de cuatro y salidas al contragolpe con su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, iniciando como titular en 45 minutos de acción.

Cristiano Ronaldo tuvo las primeras aproximaciones lusas de peligro. En el minuto 8, el capitán portugués asistió con un taco a Rafael Leão, cuyo remate golpeó en el palo. Instantes después, CR7 cabeceó sin dirección, y en el minuto 17 disparó desde la banda izquierda, pero Vigouroux lo detuvo con el pie. El arquero chileno fue la figura del primer tiempo.

En el minuto 35, de nuevo Cristiano Ronaldo anotó, pero el árbitro anuló el tanto por posición adelantada. El momento más tenso llegó al filo del descanso; una pelea entre jugadores de ambos bandos derivó en la expulsión simultánea de Leão y Román, lo que dejó a los dos equipos con diez hombres para el resto del encuentro.

?? IVAN ROMAN & RAFAEL LEAO HAVE BEEN SENT OFF! ?



Chile and Portugal both are down to 10 men. pic.twitter.com/w2LJOQuw9o — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 6, 2026

La escuadra lusitana llevó a cabo seis cambios en el entretiempo, donde salieron, entre otros, Ronaldo, Bernardo Silva y Francisco Conceição; ingresaron Gonçalo Guedes, Pedro Neto y Rúben Neves.

Mientras que Chile, dirigido por Nicolás Córdova, solo movió una pieza: Francisco Sierralta por Felipe Faúndez para que el cuadro andino se mostrara más audaz, con un Vicente Pizarro como el más atrevido, pero fueron los portugueses quienes estrenaron el marcador cuando en el minuto 57 Neves filtró un pase para Guedes, que superó a Vigouroux con un remate colocado de borde externo. El 1-0 llegó cuando los locales ya dominaban con claridad, pero sin haber podido convertir.

? Bruno Fernandes scores from outside.



?? Portugal 2-0 Chile ??

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Con la ventaja en el marcador, los lusos administraron el balón con paciencia. Pedro Neto probó por la derecha en el 64, pero Guillermo Maripán cerró a tiempo. En el 74, Bruno Fernandes recibió el balón fuera del área tras una recuperación y, de primera intención, batió a Vigouroux con un disparo rastrero y colocado: 2-0 para Portugal.

Chile no se rindió. En el 82, Maripán probó de media distancia; sin embargo, Rui Silva contuvo sin dificultades. El descuento llegó en el minuto 91, cuando el ingresado Lucas Cepeda anotó con un remate de fuera del área, rastrero y colocado al palo izquierdo del guardameta. El marcador final fue 2-1.

??| GOAL: CEPEDA PULLS ONE BACK FOR CHILE IN ADDED TIME!!



Portugal 2-1 Chile pic.twitter.com/2HFmRIqiTf — CentreGoals. (@centregoals) June 6, 2026

El amistoso ante Chile fue el último partido de Portugal en casa antes de su debut en la Copa del Mundo. Entre los espectadores del Estadio Nacional do Jamor estuvieron Nuno Mendes, Gonçalo Ramos y João Vitinha y João Neves, convocados pero no incluidos en el once inicial.

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