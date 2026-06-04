Cristiano Ronaldo causa estragos junto a Raúl Jiménez en el nuevo comercial de Nike

A pocos días de que inicie el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Nike comparte su comercial “Rip The Script”. La reconocida marca logró reunir a grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Raul Jimenez y hasta Kim Kardashian.

Esta nueva entrega publicitaria es una especia de “parodia” a los habituales comerciales de fútbol antes de la Copa del Mundo. Las grandes marcas acostumbran a los consumidores a entregar épicas imágenes y planos. Pero esta vez, los jugadores improvisaron en la historia de “Rip The Script”.

En el comercial figuran estrellas del fútbol como Raúl Jiménez, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Erling Haaland, Virgil van Dijk, Ronaldinho Gaúcho, Zlatan Ibrahimović, Wayne Rooney, Federico Valverde, Jill Scott, Cole Palmer y Estêvão Willian (estos dos últimos no estarán en el Mundial).

También participaron otras grandes figuras que no están ligadas al mundo del fútbol. Entre ellas destacaron LeBron James, jugador de Los Ángeles Lakers; Kim Kardashian, modelo y empresaria; Travis Scott, rapero estadounidense; Young Miko, cantante puertorriqueña, entre otros artistas y deportistas.

La ausencia de Messi

Lionel Messi no salió en este producto audiovisual por una razón principal: Messi y la selección de Argentina son vestidos por la marca Adidas. Este es el factor principal por el que no hay representantes de la Albiceleste en el comercial.

Este duelo de marcas fue evidenciado en el mismo comercial. Varios jugadores tuvieron que salir con indumentarias genéricas para poder salir en el producto audiovisual. Entre ellos destacan Erling Haaland, Raúl Jiménez, Nico Williams Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes.

Raúl Jiménez le pide su autógrafo a LISA en el nuevo anuncio de Nike???? pic.twitter.com/7Lc32r6wRf — Roberto Haz (@tudimebeto) June 4, 2026

Cuando inicia el Mundial de 2026

El Mundial de 2026 iniciará oficialmente el jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de México. El duelo inaugural será entre la selección mexicana y Sudáfrica.

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