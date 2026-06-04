Veljko Paunovic elogia a la selección mexicana antes del Mundial de 2026

La selección mexicana afina los últimos detalles antes del inicio del Mundial de 2026. Javier Aguirre y El Tri tendrán un complejo duelo contra la selección de Serbia. Veljko Paunovic es el seleccionador de este conjunto europeo. El exentrenador de las Chivas elogió las capacidades de la selección azteca.

México se medirá a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. El partido contra los serbios servirá de preparación a los encuentros de la primera ronda del Mundial. Serbia puede ser comparable con República Checa, uno de los rivales de El Tri.

Pero el seleccionador del conjunto serbio conoce muy bien a la selección mexicana. Veljko Paunovic tiene medido el balompié azteca por su pasado en la Liga MX. Paunovic elogió las cualidades del conjunto de Javier Aguirre.

“México es un equipo que realmente es muy fuerte en casa, es un equipo que lleva una me parece que contabilizamos unos 17 o 18 partidos sin encajar un gol, a balón parado, defensivo muy fuerte, también defiende muy bien el área, pero sobre todo por lo que destacan es por los ataques frenéticos que apoyados por su afición, aquí en México son muy difíciles de debatir, mucha calidad individual dentro del terreno de juego”, explicó.

Veljko Paunovic habló sobre la Selección Mexicana previo al duelo amistoso de este jueves.



MÉXICO ? SERBIA



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Veljko Paunovic hizo referencia, en todo el contexto del encuentro, a lo influyente que puede ser el apoyo de los aficionados. Este es un factor a tomar en cuenta en los próximos partidos de El Tri. México hará toda la primera ronda del Mundial en su país, bajo el calor de su gente.

El conocimiento de México

Veljko Paunovic tuvo un par de pasantías en el fútbol mexicano. El estratega europeo dirigió a las Chivas de Guadalajara y a los Tigres de la UANL. Paunovic tiene una base de conocimiento destacable que podría jugarle a favor para este compromiso.

“Creo que había o hay seis jugadores con los que trabajé, por lo tanto existe un conocimiento y una también relación personal”, agregó.

LOS CONOCE BIEN



Veljko Paunovic habla sobre Brian Gutiérrez y Alexis Vega a quienes dirigió en Chicago Fire y Chivas respectivamente



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Esta será la segunda ocasión en la que serbios y mexicanos se enfrenten en un partido. La primera vez fue en un duelo amistoso en 2011. En aquella ocasión, El Tri se llevó el triunfo por 2-0.

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