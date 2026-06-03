Veljko Paunović recuerda con orgullo su paso por México

Veljko Paunović tuvo un par de pasantías por el fútbol mexicano. El estratega europeo dirigió a las Chivas de Guadalajara y a los Tigres de la UANL. A pesar de que no se fue por la puerta grande, Paunovic recuerda con cariño su paso por México.

El estratega europeo llegó a la Liga MX por intermedio de Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas para 2023. Paunovic condujo al Rebaño Sagrado a una final y a unos cuartos de final. Paunovic dejó un balance de 21 victorias, 8 empates y 15 derrotas con el club.

“Doy todo mi corazón en todos los lugares, y eso en México lo han notado. Aparte del trabajo de entrenador, ejercí liderazgo en todos los lugares y siempre me apliqué al máximo con sinceridad, a veces me gusta y a veces no”, dijo Paunovic en una conversación difundida por Claro Sports.

Veljko Paunović tuvo una segunda etapa en el futbol mexicano, pero en el banquillo de los Tigres de la UANL. Con los felinos solo pudo alcanzar unos cuartos de final y dejó un registro de 20 victorias, 6 empates y 10 derrotas.

“En ocasiones los resultados a corto plazo no se dan, pero yo sé que a largo, trabajando así, sí llegan. Eternamente agradecido a México”, recordó.

¿Paunovi? conoce los secretos del Tri? ? El técnico de Serbia se enfrentará a varios de sus antiguos pupilos en el duelo del próximo 4 de junio.https://t.co/4vFudd5JzZ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 1, 2026

Veljko Paunović en Serbia

Desde octubre de 2025, Veljko Paunović dirige a la selección de Serbia. El estratega europeo solo ha comandado 5 partidos en el banquillo de esta aguerrida selección. A pesar de que vienen de perder 3-0 contra Cabo Verde, se espera que Paunovic pueda comandar un buen proceso.

???? ATENCIÓN Cabo Verde golea 3-0 a Serbia previo a la Copa del Mundo.



Será nuestro rival en el segundo pártido de fase de grupos. pic.twitter.com/qt8wFaiMMt — Mística Uruguaya (@Misticauruguaya) May 31, 2026

Serbia no pudo clasificar al Mundial de 2026. Los serbios se medirán a México el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Esto le servirá a Paunovic de preparación a la Nations League que iniciará en el mes de septiembre.

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