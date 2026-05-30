Guillermo Ochoa y un sacrificio económico en busca del Mundial

Guillermo Ochoa tiene 40 años, pero el arquero azteca se mantuvo firme en su deseo de participar en su sexto Mundial de fútbol. “Memo” jugó en el AEL Limassol, club por el que habría dejado atrás sus millonarias pretensiones salariales que recibía en la Liga MX.

Desde enero de 2023, Guillermo Ochoa tomó la decisión de dejar la Liga MX para probar suerte, nuevamente, en el fútbol de Europa. “Memo” jugaba en las Águilas del América, club en el que percibía una buena suma de dinero.

Los reportes situaban a Guillermo Ochoa como uno de los futbolistas mejores pagados de toda la Liga MX, para la temporada 2022-2023. “Memo” ganaba cerca de $3.5 millones de dólares anuales con el conjunto azulcrema.

En la actualidad, con la intención de llegar al Mundial de 2026, Guillermo Ochoa sacrificó su zona de confort y su salario. Según informaciones recopiladas por Heraldo Deportes, “Memo” percibe al rededor de ?480,000 euros anuales en el AEL Limassol.

Sin duda alguna, esta es una reducción salarial significativa. El veterano arquero de la selección mexicana habría arriesgado todo por mantenerse en un buen torneo. Según el coeficiente de la UEFA, la Liga de Chipre es la 17 mejor valorada de Europa. El torneo chipriota está por delante de ligas como las de Escocia y Suecia.

Todo por el Mundial

Guillermo Ochoa siempre tuvo serias intenciones de disputar su sexto Mundial. La gran hazaña de “Memo” inició en la Copa del Mundo de Alemania 2006. El guardameta mexicano fue suplente en todos los partidos y no ingresó en ningún compromiso. Lo mismo pasó en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En el Mundial de Brasil 2014 Guillermo Ochoa comenzaría a ver acción. De hecho, “Memo” acumula 11 partidos consecutivos defendiendo la portería de El Tri en Copas del Mundo. Ochoa retiene este registro en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En términos generales, “Memo” acumula 990 minutos jugados en Mundiales. Guillermo Ochoa tiene 4 porterías imbatidas y quiere seguir inflando sus números en el Mundial de 2026. Por lo pronto, el azteca debe centrarse en ganarse un puesto en la lista final de Javier Aguirre.

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