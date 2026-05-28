José Juan Macías asegura que volverá más fuerte después de su lesión

José Juan Macías ha tenido que sobreponerse a múltiples lesiones en su carrera. El delantero de 26 años no pudo jugar ni un partido del Clausura 2026 de la Liga MX por una rotura de ligamentos. A pesar de que esto ha sido una constante en su carrera, Macías espera volver a la actividad con la misma ilusión de siempre.

Los Pumas de la UNAM llegaron hasta la final de la Liga MX. A pesar de que no jugó ningún partido, José Juan Macías reconoció que la derrota le afectó. Pese a quedarse a las puertas del título, el delantero mexicano ve algo especial en sus compañeros.

“La final duele, no les voy a mentir. Pero ver a mis compañeros dejar todo en la cancha, con ese carácter y esa identidad, me llena de orgullo. Este equipo tiene algo especial: estamos unidos y comprometidos“, escribió Macías en sus redes sociales.

José Juan Macías no juega un partido oficial desde el 8 de noviembre de 2025. Esta fue la fecha en la que el delantero mexicano volvió a lesionarse. Esto hizo que Macías viera todo el Clausura 2026 desde las tribunas. Sin embargo, el exdelantero del Getafe no se sintió excluido del equipo.

La carrera de José Juan Macías ?? (26) debe de ser una de las más accidentadas de un futbolista mexicano. Una pena. Un jugador de grandes condiciones y talento que lamentablemente no ha podido tener regularidad por un sinfín de lesiones. Ahora, una vez más ligamentos tras haber? https://t.co/cDT57f8oA3 pic.twitter.com/yQwIHy9jvu — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 10, 2025

“Me tocó vivir este torneo desde afuera, recuperándome de la rodilla, y aun así nunca me sentí lejos. Gracias a la afición por cada mensaje, cada porra y cada muestra de cariño. De verdad que se siente”, agregó.

Las lesiones de José Juan Macías

Los problemas físicos de José Juan Macías se remontan desde 2022. Con la camiseta de las Chivas de Guadalajara, “JJ” sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El mexicano tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y estuvo más de 200 días alejado de las canchas.

En febrero de 2023 Macías tuvo una fuerte recaída. La rodilla derecha volvió a jugarle una mala pasada. Macías sufrió una nueva nueva rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En esta ocasión el mexicano estuvo fuera de las canchas durante más de 250 días.

En septiembre de 2024, ya con el uniforme del Santos Laguna, José Juan Macías se vio obligado a detener su acción durante varios meses. La inconsistencia del mexicano hizo que sus músculos sufrieran al momento de regresar al campo. Esto le hizo perder varios partidos a Macías con el conjunto Lagunero y también en su etapa con los Pumas de la UNAM.

En noviembre de 2025 llegaría otra grave lesión para Macías. En un duelo contra Cruz Azul, “JJ” volvió a sufrir una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral medial y rotura del menisco medial. Pero en esta ocasión se trató de la rodilla izquierda. Esta es la lesión que actualmente lo mantiene alejado de las canchas.

? Se repite la historia con José Juan Macías. El delantero de Pumas salió por lesión antes de la media hora de partido ??https://t.co/1JUKlB4mYv — AS México (@ASMexico) October 19, 2025

“Volveremos más fuertes. Y yo regreso pronto a sumar desde adentro“, concluyó.

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