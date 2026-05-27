Moisés Muñoz calificó como “fracaso” la temporada del América

Las Águilas del América tuvieron una temporada compleja. La primera mitad de 2026 no fue cómo lo planearon dentro del conjunto azulcrema. Moisés Muñoz, exguardameta del América, cuestionó la temporada del club y tildó su campaña de “fracaso”.

El exguardameta de la selección mexicana tiene una mentalidad implantada de “equipo grande”. Moisés Muñoz considera que es un fracaso cualquier resultado que no termine en un título. En este sentido, los azulcremas fracasaron por partida doble en la temporada.

“No fue el torneo que queríamos para el América. En este club la exigencia es salir campeón torneo tras torneo. Si no se consigue el campeonato, es un fracaso y eso lo sabemos todos los americanistas”, dijo Muñoz en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Por el Clausura 2026 de la Liga MX, las Águilas del América pasaron a la Liguilla en el último puesto que otorgaba boletos a esa instancia. Los azulcremas finalizaron la ronda regular en el puesto 8. Pero el América cayó en el primer escalón de la siguiente ronda. André Jardine y sus dirigidos no pasaron del empate (6-6 en el global), y fueron eliminados del torneo en cuartos.

En el plano internacional no fue distinto el resultado. En el marco de la Liga de Campeones de la Concacaf, las Águilas del América fueron eliminadas en los cuartos de final a manos de Nashville SC. El conjunto estadounidense logró una victoria 0-1 en el “Nido” que les dio el pase a las semifinales (0-1 el global).

Renovar la plantilla

Moisés Muñoz considera que el mal presente del conjunto azulcrema puede ser revertido con inversiones en la plantilla. El exguardameta mexicano mantiene la seguridad y el optimismo sobre el Apertura 2026. Muñoz cree que el América volverá a ser un club competitivo.

“Estoy seguro de que para el próximo torneo se apuntalarán las posiciones donde se requiere y el equipo tendrá una mejor cara. América seguirá siendo protagonista como lo ha sido durante muchos años”, agregó.

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