Matías Almeyda regresa a México, pero con Rayados de Monterrey

Matías Almeyda regresa a la Liga MX. Las Chivas de Guadalajara buscaron por muchos años al “Pelado”, pero fue Rayados de Monterrey el club hizo posible su regreso. El conjunto regio da un golpe sobre la mesa con la contratación de un entrenador que ha dejado una huella en el fútbol mexicano.

Rayados de Monterrey dio un gran paso para el Apertura 2026. El conjunto mexicano contrató a Matías Almeyda para que forme parte de un proceso de dos temporadas.

“El Club de Fútbol Monterrey informa que llegó a un acuerdo con el entrenador argentino Matías Almeyda para que asuma la dirección técnica del primer equipo varonil, con un contrato por dos años”, escribió el club en su comunicado.

Matías Almeyda viene de dos procesos en Europa. El “Pelado” dirigió al AEK de Atenas y también al Sevilla de la primera división de España. Su paso por el conjunto español no fue el mejor. Almeyda dejó un balance de 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas en 32 partidos dirigidos.

“Matías es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción”, agregó el club en el anuncio.

Matías Almeyda en la Liga MX

El estratega argentino tiene un recordado paso por el fútbol mexicano. En septiembre de 2015, Matías Almeyda asumió las riendas de las Chivas de Guadalajara proveniente de Banfield. El “Pelado” dirigió al Rebaño Sagrado por dos años y medio.

Matías Almeyda dirigió 147 partidos con las Chivas. El exfutbolista argentino dejó un balance de 64 victorias, 40 empates y 43 derrotas. El “Pelado” conquistó 5 títulos: la Copa MX Apertura 2015, la Supercopa MX 2016, la Copa MX Clausura 2017, el campeonato de Liga MX del mismo torneo (Clausura 2017) y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

“Con su liderazgo, Almeyda buscará llevar a Rayados a competir al más alto nivel y lograr los máximos resultados deportivos que espera y merece nuestra afición”, concluye el comunicado.

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