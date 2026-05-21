Efraín Juárez habla sobre su continuidad en los Pumas de la UNAM

Efraín Juárez es el líder del banquillo de los Pumas de la UNAM. Después de un comienzo tambaleante, Juárez y el conjunto universitario están en la final del Clausura 2026 de la Liga MX. Los reportes vinculan a Juárez con otro club, pero el mexicano tiene otras intenciones.

Los reportes recientes han vinculado a Efraín Juárez con algunos clubes de Europa. El estratega mexicano tendría sobre sus manos varias ofertas. El propio Juárez habló de ello y confirmó los reportes iniciales.

“Depende mucho del proyecto (mantenerse en Pumas), pero sí te puedo decir que hoy hay acercamientos de equipos de MLS, equipos en Europa y equipos en la propia liga que se han interesado por mis servicios”, dijo Efraín Juárez en unas declaraciones difundidas por Récord.

Pero Efraín Juárez tiene otros objetivos en su carrera como entrenador. El exfutbolista mexicano aseguró que su sueño es mantenerse durante varios años en el banquillo de los Pumas de la UNAM.

“Yo quiero quedarme 20 años en este club. Tengo la ilusión, es mi sueño, es mi club. Quiero ser el Ferguson de los Pumas”, agregó el entrenador.

El entrenador al que hace referencia Efraín Juárez es al legendario Sir Alex Ferguson. Este respetado entrenador asumió las riendas del Manchester United en 1986. Ferguson se mantuvo al mando del conjunto inglés durante 26 años. Después de su retiro en 2013, Ferguson se mantuvo ligado al equipo como embajador global.

Crítica a la dirigencia de los Pumas

No todo es color de rosas en el proceso de Efraín Juárez en los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano le realizó una queja pública a los dirigentes por mantenerlo con intriga sobre su renovación de contrato. Juárez no está de acuerdo con esta incertidumbre.

“Lo que no entiendo es muchas veces las formas de que, por ejemplo, hoy no se hayan acercado a mi representante gente del club para analizar una posible renovación. Eso es lo que a mí me saca un poco del tema, porque decir: ‘A lo mejor no me lo merezco todavía'”, explicó.

“AHORA TODO ME CELEBRAN”



“Hoy todo me celebran hasta las tonterías que digo aquí”



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