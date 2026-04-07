Efraín Juárez le mandó un mensaje a sus detractores

Los Pumas de la UNAM han mejorado su rendimiento de forma constante. En la última jornada de la Liga MX, los auriazules estuvieron muy cerca de vencer a las Chivas de Guadalajara, líder de la Liga MX. Efraín Juárez está contento con el rendimiento del club y recordó que en México no apostaban por él.

“Los del Pedregal” hicieron que las Chivas de Guadalajara sufrieran en el Estadio Akron. Pero un gol de penal de Armando González en el minuto 90+12 le dio el agónico empate al Rebaño Sagrado. A pesar de que se le escapó los tres puntos, Juárez está feliz por lo que ve dentro de la cancha.

“Feliz, estoy feliz. Fuera mi equipo que juega como quiera que juegue porque los jugadores se matan dentro de la cancha, porque siguen el plan de partido, porque prácticamente todo lo que pensamos en la semana no salió. Contra un equipo, pues, el mejor en números, líder en casa. Estoy muy feliz. Se los dije ahora, estoy feliz”, dijo Juárez tras el partido.

En esta temporada los Pumas de la UNAM han tenido triunfos importantes. En la segunda jornada del Clausura 2026 derrotaron 0-1 a los Tigres de la UANL. En la séptima jornada tuvieron otra contundente victoria, 2-0 contra Rayados de Monterrey.

El conjunto auriazul tenía un par de partidos complejos contra las Águilas del América y las Chivas. Los Pumas derrotaron a los azulcremas en casa y luego rescataron el empate contra el Rebaño Sagrado. Los resultados recientes han puesto a los Pumas en el quinto lugar de la clasificación general. El conjunto de Efraín Juárez acumula seis victorias, seis empates y solo una derrota. Están a tres puntos de Cruz Azul, el colíder del torneo.

“Feliz, estoy tranquilo, muy tranquilo porque cuando veías el calendario, a principio de torneo, y se te venía Toluca, Cruz Azul, América, Chivas en 5 semanas, mucha gente nos daba por muertos y hoy seguimos ahí“, recordó.

Una mancha en la temporada

La felicidad del presente contrasta con una fuerte caída de los Pumas de la UNAM en la temporada. El conjunto mexicano se topó con San Diego FC en la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf. Los Pumas se despidieron en esa primera fase.

El partido que condicionó la serie fue el duelo de ida. Los Pumas de la UNAM cayeron goleados 4-1 en el Snapdragon Stadium. En el duelo de vuelta no pudieron romper la defensa del conjunto estadounidense. El 1-0 de Pedro Vite no fue suficiente para la remontada. “Los del Pedregal” se fueron en la primera ronda. El Clausura 2026 adquirió una mayor importancia para el club desde aquella derrota.

Sigue leyendo:

– Keylor Navas entra en el radar de la Major League Soccer

– El caso de Matheus Reis, la joya mexicana que fue blindada por el Fluminense

– Aílton da Silva se arrepiente de no haber representado a México

– Santiago Giménez podría salir del Milan por un intercambio