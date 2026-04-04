Santiago Giménez podría salir del Milan por un intercambio

El paso de Santiago Giménez por el fútbol italiano ha sido complejo. Su adaptación y las lesiones han afectado su desempeño en el Milan. Desde el conjunto “Rossoneri” querrían mover sus fichas en busca de un goleador. Sobre la mesa está el posible intercambio del delantero mexicano.

El medio Milan News le realizó una entrevista a Clausio Raimondi, periodista especializado en fichajes del portal Sport Mediaset. Raimondi habló sobre los planes del Milan en cuanto al mercado de traspasos. Sus intereses están puestos en el ataque.

“Empecemos por los nombres más complicados. Primero: Retegui. Su negociación no es normal, también porque la situación bélica en Oriente Medio está en juego y muchos operadores del mercado intentan averiguar si habrá un éxodo de esas zonas. Claro, Retegui cobra €20 millones de euros incluyendo bonificaciones y con esas cifras el acuerdo es prohibitivo, pero si hubiera oportunidades“, dijo el periodista.

🚨 AC Milan want to sign Fiorentina striker Moise Kean but hope to negotiate a deal rather than pay his €62m release clause upfront.



(Source: Calciomercato) pic.twitter.com/ddLjH7EzrN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 29, 2026

Pero existe otra opción en el cambiante mercado. Sobre la mesa estaría el posible intercambio de Santiago Giménez por el delantero de la Fiorentina, Moise Kean. El Milan tendría a un atacante probado en el balompié italiano y, además, liberaría un cupo de extracomunitario.

“Sin embargo, hay contactos. Plan B más Kean, a quien Allegri ya ha entrenado; estar atentos a un posible intercambio con Santiago Giménez. La tercera opción es Castro, del Bologna, aunque el italiano no querría desprenderse de él. Vlahovic, por otro lado, es cada vez más complicado porque está cerca de renovar su contrato con la Juventus”, profundizó Raimondi.

Santiago Giménez en el Milan

En febrero de 2025, Santiago Giménez llegó al Milan. El atacante mexicano solo ha podido disputar 31 partidos en poco más de un año con la camiseta del Milan. Estos números han sido condicionados por las lesiones del azteca. Giménez acumula 7 goles y 5 asistencias en 1,677 minutos dentro del campo.

A sus 24 años, Santiago Giménez tiene un valor de mercado que ronda los €20 millones de euros ($23 millones de dólares). El “Bebote” tiene un contrato vigente con el conjunto “Rossoneri” hasta junio de 2029.

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