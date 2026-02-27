Santiago Giménez no logró convencer en el Milan

Santiago Giménez no ha tenido el rendimiento esperado desde su llegada al AC Milan. El delantero mexicano ha tenido problemas físicos que le han cortado su regularidad en el club. El azteca no habría convencido al estratega milanista.

Según informaciones expuestas por Tuttosport, el Milan planea una renovación de su plantilla. Una reestructuración que le permita competir nuevamente en Europa. Santiago Giménez era una de las previsibles bajas del club por no haber convencido a Massimiliano Allegri.

“Giménez, por ejemplo, no logró convencer a Allegri en verano, tanto que el Milan intentó llegar a un acuerdo de intercambio con Dovbyk de la Roma, pero el mexicano no estaba dispuesto a unirse a la capital”, explica el reporte del portal italiano.

La información agrega que la directiva del conjunto italiano estaría a la espera de una “milagrosa” recuperación de su delantero. Al Milan le convendría que Giménez pueda llegar a la Copa del Mundo y que pueda revalorizar su ficha.

“Su recuperación será un indicador clave de su rendimiento, y la Copa del Mundo contra México podría abrirle nuevas vías, suponiendo que se reciban ofertas serias por él”, agrega el reporte.

Santiago Giménez en Italia

En febrero de 2025 Santiago Giménez dejó el Feyenoord de Países Bajos para emprender su aventura en la Serie A con el Milan. Desde entonces el delantero mexicano solo ha podido disputar 30 partidos en los que acumula 7 goles y 5 asistencias concedidas. Giménez tiene un contrato con el conjunto italiano hasta junio de 2029. La ficha del mexicano está valorada en poco más de $23 millones de dólares.

Se estima que el “Bebote” se recupere de su lesión para el mes de marzo. Una cirugía de tobillo lo ha apartado de las canchas desde finales de octubre. El Milan espera que Giménez se ponga a tono en el tramo final de la campaña y pueda ser un jugador tomado en cuenta por Javier Aguirre para el Mundial de 2026.

