Efraín Álvarez destaca su pasión por El Tri en medio de las críticas

En los últimos meses ha surgido un tema de mucha polémica con relación a los jugadores elegibles. Varios personalidades del deporte y analistas han cuestionado la participación de futbolistas naturalizados y que no sientan los colores de El Tri. El mexicoamericano Efraín Álvarez explicó cuáles fueron sus razones para elegir a México.

Efraín Álvarez nació en Los Angeles, California. El exjugador del LA Galaxy desarrolló su carrera futbolística dentro del balompié estadounidense. A pesar de ello, Álvarez decidió representar a México, la familia de sus padres.

“Al final del día es que nos genera confianza. Uno lo siente, en mi caso desde que nací. Mis padres son mexicanos full; yo crecí siendo mexicano y creo que es lo mismo para él. Siguió a su corazón y gracias a Dios está acá. Es lo máximo estar en la selección”, dijo el mediocampista de las Chivas de Guadalajara.

El exjugador del LA Galaxy considera que su caso es similar al de Richard Ledezma, jugador de las Chivas de Guadalajara. Ledezma nació en Phoenix, Arizona, pero también decidió defender la camiseta de la selección mexicana.

Pasado con la USMNT

Efraín Álvarez se llegó a uniformar con la camiseta de Estados Unidos en algún momento de su carrera. El exjugador de Los Angeles Galaxy representó a Estados Unidos en la categoría sub-15 (jugó cuatro partidos y anotó cuatro goles).

Richard Ledezma tuvo una experiencia mucho más prolongada en las categorías inferiores de la USMNT. Ledezma recibió llamados para las selecciones Sub-19, Sub-20 y Sub-23 de Estados Unidos. De hecho, Richard Ledezma jugó 22 minutos con la selección mayor en un partido amistoso contra Panamá en noviembre de 2020.

