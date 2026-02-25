Leyenda de la selección mexicana cuestiona los naturalizados en El Tri

Los naturalizados en El Tri han sido el gran tema de conversación del fútbol mexicano en las últimas semanas. Varios analistas y personalidades del deporte han manifestado su desacuerdo con la inclusión de estos “refuerzos”. Francisco Javier Cruz no ocultó su descontento.

El “Abuelo”, mundialista con México en la Copa del Mundo de 1986, considera que dentro de la selección mexicana debe haber jugadores que sientan el peso de la camiseta. Cruz considera que el Tri ha agarrado tintes comerciales.

“Yo no voy a ser partidario de que un jugador de otro país venga y vista la casaca nacional. Eso es de patriotismo. Hay que sentir la camiseta nacional porque esa parte de la pasión somos distintos. Quiero ser muy puntual: hay mucho extranjero hoy en día en México y el fútbol se ha ido más por el aspecto comercial que por lo deportivo”, dijo Cruz en unas declaraciones difundidas por Récord.

Francisco Javier "Abuelo" Cruz fue el jugador más joven en la Copa del Mundo del 86, nació el 24 de mayo de 1966, y el 3 de junio vio su primera participación ante Bélgica.



20 años, 9 tenía. pic.twitter.com/J7cZ6zYSsj — Joely (@Joely1984) December 29, 2025

Francisco Javier Cruz fue tajante al asegurar que no está de acuerdo con la inclusión de futbolistas naturalizados en la selección mexicana. En los últimos años se ha contado con el “refuerzo” de jugadores como Rogelio Funes Mori, Julián Quiñones, Germán Berterame, entre otros.

“No estoy de acuerdo que se naturalizan para vestir la camiseta nacional, que la hagan en su país. No me lo tomen a mal. Yo soy un hombre muy intenso, mis cosas. Cuando tú representas a México y estás parado cantando el Himno es distinto. Siento que son hijos adoptados, realmente no son engendrados por uno desde el punto de vista deportivo. Cero de acuerdo“, agregó.

Álvaro Fidalgo sería el próximo futbolista, no nacido en México, que se uniformará con la camiseta de El Tri. El futbolista nacido en Oviedo dejó una gran huella en la Liga MX con las Águilas del América.

El “Maguito” jugó 227 partidos con el conjunto azulcrema. Álvaro Fidalgo fue una pieza fundamental en el tricampeonato del América. En más de 18,000 minutos dentro del campo, Fidalgo aportó 22 goles y 30 asistencias en el proceso de André Jardine.

