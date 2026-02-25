Javier Aguirre desmintió conflictos con Julián Quiñones

Javier Aguirre tiene la difícil tarea de estructurar su plantilla para la Copa del Mundo de 2026. Entre los candidatos al ataque está Julián Quiñones. Sin embargo, el futbolista del Al Qadsiah no ha recibido llamados en los partidos recientes de la selección. El “Vasco” explicó su ausencia.

El seleccionador de México reconoció que Julián Quiñones es una pieza elegible para la selección azteca. Javier Aguirre aclaró que algunas ausencias en la convocatoria se debieron a situaciones fortuitas y no por algunas diferencias con el jugador.

“Fue campeón en Copa Oro con nosotros, en Nations League. Quiñones vino contra Ecuador y Colombia; no puede venir hoy porque no es fecha FIFA. No vino en noviembre por estar lesionado, es decir, siempre ha estado con nosotros cuando ha estado apto”, aclaró Javier Aguirre.

"Quiñones está con nosotros, lo demás son rumores porque no tienen nada que hacer".



🗣 Javier Aguirre – DT Selección Mexicana, aclara situación de Julián Quiñones.#Futbol #seleccionmexicana #miseleccion #TVCDeportes pic.twitter.com/iDQaYRwp5S — TVC Deportes (@TVCDeportes) February 25, 2026

En medios locales habían reportado algún conflicto entre Javier Aguirre y Julián Quiñones. El “Vasco” aclaró que no hay ningún tipo de problema con el exjugador de las Águilas del América. Quiñones puede llegar al Mundial.

“Son los rumores que hablábamos, alguien suelta ahí porque no tiene nada que hacer. Es que Quiñones y Javier están peleados; eso está claro que son rumores nada más porque sí ha estado considerado”, agregó.

Puertas abiertas en El Tri

En las últimas semanas se ha cuestionado la presencia de jugadores naturalizados en la selección mexicana. Julián Quiñones y Germán Berterame son dos jugadores naturalizados con grandes chances de estar en el Mundial. Álvaro Fidalgo se sumaría a esta lista. Javier Aguirre no le cierra las puertas a ningún jugador.

“Yo creo que todos son mexicanos y tienen las puertas abiertas. No está cerrada la lista para nadie, salvo que tengan un tema de incapacidad médica, algunos casos concretos que han sido operados. Mi obligación es buscar a los mejores para el 11 de junio”, dijo el seleccionador mexicano.

🇲🇽✍ ¡ES UN MEXICANO MÁS!



Álvaro Fidalgo sobre su posible convocatoria a selección:



“Seguro Javier está viendo a muchos, va a haber una gran competencia. Yo voy a intentar hacer las cosas bien. Si me llama, bien; si no, no pasa nada, así es el fútbol. Le tengo mucho cariño al… pic.twitter.com/11Dz0XL3it — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) February 25, 2026

