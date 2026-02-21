Julián Quiñones marcó un triplete y sigue con su ritmo demoledor

Julián Quiñones sigue a buen nivel con el Al Qadsiah. El atacante mexicano aportó tres goles para la victoria de su equipo 2-4 sobre el Al Okhdood Club. El exjugador del América toma distancia de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores.

El delantero de la selección mexicana es la principal arma ofensiva del Al Qadsiah. Con goles al minuto 34, 74 y 87, Julián Quiñones guio la victoria de su club. El Al Qadsiah llega a 50 puntos y se afianza en la lucha por el liderato del torneo.

Julián Quiñones no había podido marcar en la fecha anterior contra el NEOM SC, pero en esta nueva jornada se reivindicó con el tercer de la temporada en la Saudí Pro League.

El ritmo del atacante mexicano ha sido constante. Julián Quiñones ha marcado goles en 14 de las 19 jornadas en las que ha visto minutos con su club. Solo en cuatro ocasiones marcó más de un gol en un mismo encuentro. El Al Qadsiah está invicto cuando Quiñones marca.

Lucha con Cristiano Ronaldo

Julián Quiñones tomó un poco de distancia en su duelo personal con CR7. Con el triplete contra el Al Okhdood, Quiñones llegó a 21 goles en 19 partidos disputados. Cristiano Ronaldo tiene 18 anotaciones en la misma cantidad de encuentros.

Pero el rival a vencer está más arriba en la tabla. El líder goleador de la Saudí Pro League es Ivan Toney, atacante del Al Ahli. El delantero inglés ha podido convertir 23 dianas, pero en 2 partidos más de los que ha podido disputar CR7 y Quiñones.

En términos generales la temporada de Quiñones ha sido espléndida. El mexicano ha jugado 23 partidos en todas las competiciones. Durante esa cantidad de encuentros ha podido marcar 25 goles y conceder 2 asistencias en poco más de 1,900 minutos dentro del campo.

