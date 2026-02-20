Miguel Herrera respalda a André Jardine a pesar de sus malos resultados

Las Águilas del América vienen de una dolorosa derrota en el Clásico Nacional contra las Chivas de Guadalajara. Después de varias temporadas de dominio absoluto, el proceso de André Jardine comienza a ser “terrenal”. Miguel Herrera respaldó al estratega brasileño.

Luego de seis jornadas del Clausrua 2026, las Águilas del América marchan en el puesto diéz de la clasificasión general. El América solo ha obtenido dos triunfos en lo que va de torneo. Los azulcremas son el equipo con peor registro ofensivo de todo el campeonato: solo han anotado tres goles.

En medio de este presente, Miguel Herrera respaldó el proceso de André Jardine. El “Piojo” no olvida todo lo que ha hecho el brasileño en el club y le pide calma a los aficionados del América.

“Es un momento muy difícil para el Club América. Jardine ha hecho 3 títulos, 4 finales, no es tan fácil hacer eso y lo hizo muy bien. En este momento hay muchos dimes y diretes, que si Jardine, que si Baños que si esto. Yo les digo que tengan calma“, dijo Herrera para el diario AS.

El exseleccionador mexicano recordó que en estos torneos hay un gran margen de maniobra. Lo importante es que el equipo pueda clasificar a la siguiente fase. En los partidos de eliminación directa el América tiene ventaja.

“Esto se da hasta que califica. Y yo estoy seguro que el América va a calificar. El América en las Liguillas siempre es distinto“, aseguró el exentrenador de los Xolos de Tijuana.

André Jardine en el América

Las Águilas del América firmaron a André Jardine en junio de 2023. Desde entonces el sudamericano ha dirigido 143 partidos en el banquillo del conjunto azulcrema. El estratega brasileño tiene un balance de 78 victorias, 35 empates y 30 derrotas.

André Jardine ha conquistado 6 títulos en el banquillo del América. El brasileño tiene 3 Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), 1 Campeón de Campeones, 1 Supercopa de la Liga MX y 1 Campeones Cup.

¿Dardo para André Jardine? 🤔



🗣 Henry Martín habla sobre la falta de gol en el América y ve como "una cachetada" la derrota contra Chivas pic.twitter.com/9WcOH6ZP75 — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 15, 2026

