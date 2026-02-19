MLS: agenda las fechas claves del fútbol de Estados Unidos

La Major League Soccer iniciará su temporada 31 en medio de grandes contrataciones, equipos de mucho prestigio y un torneo sin un favorito absoluto. Pero en esta nueva temporada habrá algunas fechas importantes que vale la pena agendar. El torneo será paralizado por el inicio del Mundial de 2026.

La actividad en el fútbol de Estados Unidos iniciará este sábado 21 de febrero. Solo habrá dos partidos que marcaran el inicio del torneo en la temporada. St. Louis City SC recibirá a Charlotte FC; Atlanta United visitará a FC Cincinnati.

La siguiente fecha a tomar en cuenta es el 4 de abril. En esta fecha jugará Inter Miami y Austin FC. Lo resaltante de esta jornada es que en este duelo se inaugurará el nuevo estadio del conjunto de David Beckham. El Miami Freedom Park ahora tendrá una capacidad de 25,000 espectadores (superior a los 18,000 aficionados de su diseño original).

Sin embargo, el torneo estadounidense tendrá un receso. Del 25 al 16 de julio se detendrá la actividad en la Major League Soccer por el desarrollo del Mundial de 2026. Estados Unidos es uno de los países anfitriones junto a México y Canadá.

El 29 de julio se desarrollará el popular All Star Game 2026. Este evento tendrá como escenario el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del norte.

Para el 4 de agosto la Major League Soccer sufrirá otra detención obligada por causas ajenas. La Leagues Cup 2026 hará que el torneo estadounidense se vuelva a detener hasta el 6 de septiembre, fecha en la que se jugará la final del torneo.

Finalmente, el 7 de noviembre se jugará el popular ‘Decision Day’, última jornada de la temporada regular de la Major League Soccer. Luego de esta fecha iniciará la etapa decisiva del torneo.

