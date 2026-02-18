Hirving Lozano fue criticado por su hermano

El futuro de Hirving Lozano es incierto. El futbolista mexicano aún pertenece a San Diego FC, pero el conjunto estadounidense ha decidido apartarlo por problemas internos. Bryan Lozano, hermano del “Chucky”, reconoció los problemas disciplinarios del exjugador del Napoli.

En una entrevista con ESPN, Bryan Lozano recordó que su hermano ha tenido muchos problemas disciplinarios a lo largo de su carrera. Lozano realizó fuertes críticas sobre el jugador del San Diego FC.

“En el Napoli tuvo sus problemas con Gattuso y su cuerpo técnico; en su momento, en el PSV también los tuvo. Es grosero y prepotente y eso no lleva a nada; eso ha influido para que realmente muchos no lo quieran”, recordó.

Desde hace varias semanas se conoce la decisión de San Diego FC de apartar a Hirving Lozano del primer equipo. Sin embargo, el delantero mexicano no ha conseguido un nuevo club. Bryan Lozano considera que esta es una consecuencia más de su “mala fama” adquirida durante su carrera.

“A pesar de que cobre mucho en San Diego siento que es como un pretexto, pues no conviene tener a alguien así, sabiendo que es muy importante tener un vestidor sano. Entonces, nadie o muy pocos se arriesgarían a contratarlo, porque al final del día corren el riesgo a que pase algo similar a lo que ha pasado anteriormente”, agregó.

No está de más recordar que Hirving Lozano percibiría cerca de $7.6 millones de dólares anuales con la inclusión de bonos e ingresos adicionales por su imagen. El “Chucky” tiene un vínculo vigente con su club hasta 2028.

“Ojala pueda ver las cosas de otra manera; que analice y revierta lo que ha hecho más que nada a nivel personal y que pueda enderezar su carrera”, agregó Bryan con relación a la carrera de su hermano.

Hirving Lozano con San Diego FC

A pesar de sus problemas disciplinarios, Hirving Lozano no tuvo una mala temporada con San Diego FC. En su primer año en la Major League Soccer, Lozano jugó 34 partidos con el club debutante. El “Chucky” marcó 11 goles y concedió 9 asistencias para el conjunto de Mikey Varas.

Hirving Lozano es un jugador de una gran trayectoria a sus 30 años. El mexicano ha defendido las camisetas de los Tuzos del Pachuca, PSV Eindhoven y Napoli. El “Chucky” marcó 81 goles en Europa y es un jugador con más de 70 participaciones en la selección mexicana.

