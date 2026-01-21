Chucky Lozano tiene que encontrar equipo o se queda sin Mundial

Hirving “Chucky” Lozano tiene el tiempo encima y si no encuentra equipo en los próximos días o antes del 31 de enero en Europa, del 9 de febrero en la Liga MX o el 23 de abril en la ventana primaria de la Major League Soccer, no tendrá espacio en la lista mundialista de Javier Aguirre.

Lo anterior fue dado a conocer por el propio técnico en la conferencia de prensa previa al juego de preparación que sostendrán este jueves contra Panamá en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña con miras a la conformación de la lista mundialista de ambos países.

Selección 🇲🇽



Javier Aguirre reconoce que ha hablado recientemente con Hirving Lozano -quien no fue convocado a esta gira en Panamá y Bolivia- y dice que si bien su futuro depende de la decisión del “Chucky”, él como DT del Tri tiene “más argumentos si está jugando”.@ESPNmx pic.twitter.com/SAbHPwwL6n — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) January 21, 2026

El “Vasco” recomendó a Hirving Lozano que se mantenga jugando, “para tener más argumentos” para convocarlo, después de que el San Diego FC anunció hace algunos días su baja definitiva por problemas directos con el técnico Mickey Varas y donde fue respaldado para sancionar las indisciplinas del exdelantero del PSV Eindhoven y del Nápoles de Italia.

“Hablé con él, más de una vez, la conversación es privada, pero si te diría que tengo más argumentos, si están jugando”, dijo el estratega del Tricolor después de que por enésima vez ha dialogado con el jugador por sus desplantes tanto en la selección de México como en sus respectivos equipos.

La postura de Aguirre es lógica y mucho más porque fuentes cercanas al exdelantero de los Tuzos del Pachuca aseguran que el delantero quiere hacer valer las cláusulas de su contrato con el San Diego FC que todavía le adeuda un total aproximado de $21 millones de dólares hasta la finalización del acuerdo en 2029.

El “Chucky” Lozano ya ha tenido estos inconvenientes en la selección azteca cuando fue suspendido de cualquier convocatoria por indisciplina contra algunos elementos del staff de operaciones por no haberle conseguido boletos de primera clase y a Santiago Giménez sí.

Lo que opina Javier Aguirre sobre la situación del Chucky Lozano 🇲🇽✍🏻



"Yo he hablado con él, más de una vez, en toda esta situación que se le presentó".



Hirving Lozano tiene que jugar si quiere ir a la copa del mundo. pic.twitter.com/avoceK3WDp — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) January 21, 2026

Esto derivó en una larga ausencia en el Tricolor, hasta que no arregló el asunto con Javier Aguirre, que decidió levantarle el castigo, pero ahora vuelve a verse involucrado en este tipo de asuntos que no tiene nada contento al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

