El “Chucky” Lozano estaría complicando su salida del San Diego FC

Hirving “Chucky” Lozano estaría lejos de irse en paz del San Diego FC, porque de acuerdo a versiones extraoficiales estaría negándose a dejar al cuadro fronterizo del sur de Estados Unidos, sobre todo porque su negativa obedece a que no quiere dejar la Major League Soccer (MLS).

Supuestamente, el “Chucky” tendría contactos para seguir su carrera con el Oviedo de España, tomando en cuenta su cercanía con el Grupo Pachuca, así como una opción con el Cruz Azul, pero la realidad al parecer es muy distinta, ya que la relación entre el delantero mexicano mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, no estaría tan tersa y el jugador estaría insistiendo en que el cuadro californiano le cumpla la totalidad de su contrato que expira hasta 2028.

🚨🇲🇽 Hirving Lozano doesn’t plan or want to leave San Diego in this window as he’s intentioned to stay at the club. pic.twitter.com/0I1LLkp7ov — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026

Es cierto que la baja de Lozano no fue un secreto para nadie y mucho menos después de una temporada muy recortada por las lesiones, pero sobre todo por una relación muy espinosa con el técnico estadounidense Mikey Varas que derivó en poner a la directiva en la disyuntiva de apoyar al entrenador o apostar por el mundialista mexicano, siendo arropado el estratega norteamericano.

Por esa razón, el director deportivo, Tyler Heaps, anunció el pasado fin de semana la salida del exdelantero del Pachuca, PSV Eindhoven y Napoli, del cuadro norteamericano y aunque quisieron justificar su decisión, al final todo fue consecuencia de la mala relación en el vestidor entre el técnico y el jugador.

According to @fabriziorom, Chucky Lozano wants to stay at San Diego FC, despite reports of the club no longer having Lozano in their plans. ❌



Is this a good move on Chucky’s end? 🤔 pic.twitter.com/RAJsXR5jbl — Vamos MIB (@VamosMIB) January 14, 2026

Las versiones

Después del anuncio del pasado viernes, las versiones no se han hecho esperar y mientras algunos aseguran que Lozano partirá de la MLS sin problemas a buscar en otro lado su futuro para poder aspirar a jugar el Mundial 2026, nuevamente el periodista italiano Fabrizio Romano maneja lo contrario y aseguró que el “Chucky” no planea, ni quiere salir de San Diego FC.

Esta decisión implicaría impedimentos para que San Diego FC pueda fichar a otro jugador franquicia o por lo menos una afectación a sus arcas, pues tendría que pagarle todo el contrato hasta diciembre de 2028 o de lo contrario llegar a un arreglo para rescindirle el acuerdo que tiene con ellos.

Pero la última actualización de la Asociación de Jugadores de la MLS, el “Chucky” cuenta con un salario base de seis millones de dólares, pero que con bonos puede ascender hasta a 7.6 millones de dólares, lo cual implicaría que los sandieguinos le deberían al mexicano alrededor de 18 millones de dólares.

Aunque en todo asunto, siempre hay alternativas y en este sentido San Diego podría entrar en una disputa con el jugador, pero como la decisión proviene del propio cuadro californiano, el “Chucky” parece tener el sartén por el mango en este asunto.

SE NIEGA A SALIR💰🙃



El futuro del 'Chucky' Lozano sigue en el aire, pues el mexicano no piensa dejar al San Diego FC luego de darse a conocer que no entraba en los planes del equipo de cara a la siguiente temporada.#MLS #SanDiegoFC pic.twitter.com/sheT0RI4jp — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) January 14, 2026

Cabe señalar que Romano estableció que la venta del jugador es una situación que luce complicada. En enero de 2025, San Diego pagó al PSV casi 14 millones de dólares, una cifra que difícilmente pagará otro equipo por un jugador de 30 años.

Los números del “Chucky” con San Diego FC

Hirving Lozano arribó a San Diego como primer jugador designado en la historia de la franquicia, que debutó en la liga en 2025, donde en 22 de 27 partidos que disputó alcanzó a sumar nueve goles y diez asistencias, en un rendimiento favorable, pero en octubre pasado cuando se alistaban para la postemporada, el jugador fue separado del plantel por una disputa verbal dentro del vestidor.

El técnico Varas se mostró molesto e instó al jugador a disculparse con sus compañeros para volver a ser tomado en cuenta en el equipo titular, pero en los tres últimos juegos determinó el cuerpo técnico utilizarlo de relevo y no en el cuadro inicial, sin importar que fuera el jugador con el quinto mejor salario de toda la MLS.

Seguir leyendo:

– San Diego FC se pone firme en su decisión y respalda a Mikey Varas

-En Pumas analizan la posible contratación de Hirving Lozano

– San Diego FC corta al “Chucky” Lozano por no congeniar con el técnico y peligra el Mundial





