San Diego FC se pone firme en su decisión y respalda a Mikey Varas

Todo parece indicar que en San Diego FC priorizaron un proyecto sólido antes que el brillo de las estrellas. A pocos días de que se conociera que Hirving Lozano abandonará el club por decisión de la directiva, el club de la MLS anuncia la renovación de Mikey Varas.

Los reportes asocian la salida del “Chucky” con problemas de indisciplinas dentro del club. El director deportivo mencionó que fue une decisión en conjunta de toda la directiva y el cuerpo técnico que después fue manifestada al grupo.

Este decisión pudo haber generado inestabilidad dentro del club, pero lejos de eso, la directiva renovó a Mikey Varas. Esta es una muestra de respaldo y apoyo en su proyecto con San Diego FC.

“Desde el primer día, Mikey marcó la pauta de lo que queremos ser como Club. Su liderazgo, claridad y alineación táctica, y su compromiso con el desarrollo de los jugadores fueron fundamentales para lograr una temporada inaugural histórica. Más allá de los resultados, Mikey ha ayudado a construir una cultura e identidad sólidas que reflejan los valores del San Diego FC, y estamos entusiasmados de continuar este camino con él al frente del equipo”, dijo Tyler Heaps, director deportivo del club.

Mikey Varas guía a San Diego en sus primeros pasos

El estratega estadounidense asumió el complejo reto de liderar a San Diego FC en su primera aventura en la Major League Soccer. Hasta ahora, Varas ha dejado números muy destacados con el club.

En la temporada de debut y de engranaje de un equipo completamente nuevo, Mikey Varas dirigió 42 partidos en el banquillo del equipo. San Diego FC tuvo un balance de 23 triunfos, 6 empates y 13 derrotas. Varas lideró al club hasta las semifinales de la MLS Cup. Vancouver Whitecaps acabó con la aventura del equipo.

“Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos empezado a desarrollar juntos en nuestra primera temporada y agradecido al Club por la confianza depositada en mí”, dijo Mikey Varas en el comunicado expuesto por el equipo.

