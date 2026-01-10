Chucky Lozano tendría un salario impagable para los equipos de la Liga MX

Una vez que se anunció la salida de Hirving “Chucky” Lozano del San Diego FC, las especulaciones sobre una posibilidad de regresar a la Liga MX corrieron como reguero de pólvora, pero la realidad es que el elevado salario del delantero mexicano en la MLS hace casi improbable está situación.

De inmediato empezaron a circular noticias de que Pumas estaría interesado en los servicios del exjugador del Pachuca, PSV Eindhoven y San Diego FC, pero la realidad sería que ni los equipos de mayor poderío económico del fútbol de México como América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca y Chivas, se animen a pagar de golpe los $7.6 millones de dólares anuales ($136, 633.560 de pesos mexicano al tipo de cambio de este sábado 10 de enero de 2026).

"¿Hirving Lozano al América? NI GRATIS" 🔥



El reporte de @Leonlec sobre la posibilidad de sumar al Chucky al equipo de André Jardine 🦅 pic.twitter.com/s8CIc1SIcQ — Futbol Picante (@futpicante) January 10, 2026

Una barbaridad, pues el famoso “Chucky” era uno de los jugadores franquicia de la Major League Soccer (MLS) y con un salario solo detrás del astro argentino del Inter Miami Lionel Messi con $20.446.667 dólares, el surcoreano Son Heung-Min del LAC con $11.1 millones de dólares, el español Sergio Busquets también del Inter Miami $8.7 millones de dólares

¿Cuánto gana en realidad el “Chucky” Lozano

El salario del delantero mexicano “Hirving “Chucky” Lozano no se trata de ningún secreto a voces o de alguna estimación aritmética sacada de la casualidad. No, por el contrario, son datos emanados de la MLS Player Association, en donde se toma en serio la cuestión salarial y donde Lozano tuvo en el 2025 el quinto contrato más alto en el balompié norteamericano.

Sus percepciones pagadas por el San Diego FC como jugador franquicia ascendieron a un total aproximado de 7.6 millones de dólares anuales (136,633,560 pesos mexicanos al tipo de cambio de hoy) y que sin duda generan mucho resquemor de que algún equipo mexicano se eche ese trompo financiero en la uña.

Y entonces, si de ti dependiera… ¿en qué equipo de #LigaMX jugaría el Chucky Lozano este torneo? 👀 pic.twitter.com/RFvnHRZDzi — Futbol Picante (@futpicante) January 10, 2026

Para colmo de males, el canterano del Pachuca tiene un contrato firmado con el cuadro fronterizo del sur de la Unión Americana hasta 2028, lo que implica que deberán pagarle la totalidad de su salario los dos años siguientes, amén de que el haber pagado cerca de $12 millones de dólares al PSV Eindhoven por sus servicios y que sin duda buscará recuperar algo de lo invertido.

Los salarios en la Liga MX

Se presume, porque en la Liga MX, por aquello de los dobles salarios, las percepciones de los jugadores es un gran secreto, la realidad es que entre los de mayor rango son el argentino Ángel Correa que provino del Atlético de Madrid, Allan Saint-Maximin del Fenerbahçe de Turquía o Sergio Canales del Betis de Sevilla, no se acercan a lo del “Chucky Lozano.

La diferencia salarial rondaría entre los $2.5 millones de dólares y eso parece un obstáculo importante, sobre todo porque Lozano es un jugador muy complicado y que su salida del San Diego FC no se debió a su falta de capacidad futbolística, sino que sus modos y carácter no congeniaron con el técnico Mikey Varas.

Una negociación a préstamo

ÚLTIMA HORA: BUSCAN A 'CHUCKY' LOZANO 🚨⚽



Tras su salida de San Diego FC, Hirving 'Chucky' Lozano se ha convertido en objeto de deseo en la Liga MX: Toluca, Tigres y Rayados están muy interesados en ficharlo.



👉Con información de Emor Villa



Movimiento caliente en el mercado… pic.twitter.com/Sm94huEDDq — Claro Sports (@ClaroSports) January 10, 2026

La última opción para poder jugar en la Liga MX es que algún equipo importante se anime a realizar un préstamo por el jugador y llegar a un acuerdo de pagar el salario entre ambas partes, porque de lo contrario su sitio en la selección de México para el Mundial 2026 está en serio peligro.

Seguir leyendo:

– En pumas analizan la posible contratación de Hirving Lozano

– San Diego FC corta al “Chucky” Lozano por no congeniar con el técnico y peligra el Mundial

– Hirving Lozano planea seguir en Estados Unidos, ¿cómo le fue en su primer año?





