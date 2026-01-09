San Diego FC corta al “Chucky” Lozano por no congeniar con el técnico y peligra el Mundial

Hirving “Chucky” Lozano corre el serio peligro de no jugar el próximo Mundial 2026 al anunciar este viernes la directiva de San Diego FC en conferencia de prensa que el delantero mundialista en Rusia 2028 y Qatar 2022 no entra en planes de la próxima temporada de la Major League Soccer (MLS).

Después del anuncio del director deportivo, el técnico Mikey Varas también reconoció ante los medios que después de un análisis de todo lo que pasó con el delantero mexicano se llegó a la conclusión de que ambos deberían tener caminos separados por no tener buen feed.

Se acabó el andar del Chucky Lozano con el San Diego FC



pic.twitter.com/4TQXViRNnM — Adal Franco ☀️ (@AdalFrancoESPN) January 9, 2026

Chucky Lozano no inició el año como esperaba, pues a menos de seis meses del Mundial 2026 recibió una terrible noticia del San Diego FC. Algo que pone en alerta a Javier Aguirre y la Selección Mexicana ante la cercanía de la justa mundialista y que sin duda resulta un duro golpe en sus aspiraciones personales para poder participar en su tercer mundial.

Lo anterior fue dado a conocer por el director deportivo del equipo Tyler Heaps, quien después de planificar los movimientos del próximo torneo con el técnico Mikey Varas, se llegó a la decisión de prescindir de los servicios del internacional mexicano como parte de la restructuración de su plantel.

Heaps aseguró que el Chucky no entra en los planes del equipo para este 2026 y que están buscando encontrarle la mejor solución posible para todas las partes, asegurando que lo que SDFC busca es la venta, lo cual sería el mejor escenario posible.

“Con Hirving hemos tenido conversaciones con él y con su representante a lo largo de esta pausa tras lo sucedido y les hemos comunicado a Hirving y a su representante que no forma parte de los planes deportivos que tenemos por delante. Estamos trabajando con él y sus representantes para encontrar la mejor solución posible

“De momento estamos abiertos a una cesión o a una venta, pero creemos que una venta es la mejor opción. Apreciamos mucho la contribución de Hirving al equipo el año pasado, pero a medida que avanzó el tiempo tanto en estilo como apostando por el ambiente creemos que es lo mejor para ambas partes”, precisó el directivo.

Tyler Heaps dijo que la decisión de no contar con el Chucky fue muy complicada, empero, expuso que después de varias charlas con los dueños, la perspectiva del equipo, los antecedentes con el jugador, se llego a la decisión de tomar rumbos diferentes.

“Hirving es un fantástico jugador, pero es ir más de eso, hablamos de lo colectivo, lo que hace durante los entrenamientos, no es una decisión que se tomó a la ligera, se analizó mucho con los propietarios del equipo, pero no podemos dar un paso atrás, debemos continuar construyendo un grupo fuerte y tenemos ese compromiso para seguir mejorando”, comentó.

Mikey Varas reconoció la falta de feed con el “Chucky” Lozano



San Diego FC head coach Mikey Varas on the breaking news that Mexican international Hirving “Chucky” Lozano is OUT. pic.twitter.com/TunriF4F8V — SanDiego.Futbol (@SanDiego_Futbol) January 9, 2026

Por su parte el técnico de San Diego FC Mikey Varas reconoció que la decisión de prescindir del delantero mexicano Hirving “Chucky” Lozano, es que no hubo buen feed con él y que después de un análisis de muchas cosas se decidió prescindir de sus servicios.

“Lo que puedo decir, sin entrar en detalles tan largos, es que esta fue una decisión que se tomó después de un análisis de todo el año, no es de una cosa que pasó ahorita o ante. Es un análisis de todo el año.

Analizamos qué nosotros no encajamos juntos, no es para juzgar a nadie, ni a nosotros como club, ni a él como persona o jugador, si no solamente es decir que no hubo buen feed y lo mejor es que nosotros sigamos sin él”.

Buscarán un delantero para suplir al “Chucky”

El director deportivo de San Diego FC dijo finalmente ante la baja del mundialista mexicano que se buscará aprovechar lo mejor posible las dos plazas de jugador franquicia que quedaron libres y poder armar un cuadro competitivo.

#Fútbol2Day – 🇺🇸



El director deportivo del San Diego FC, Tyler Heaps, Hirving “Chucky” Lozano 🇲🇽 -fichaje récord del club y uno de los jugadores mejor pagados en la MLS-, no está en los planes del club para la temporada 2026.



Heaps dijo hoy a los medios, que la decisión es… pic.twitter.com/0Qf3vWC9jp — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 9, 2026

En su desglose de información no dio nombres, pero por el momento Lozano seguirá entrenando con el equipo, mientras se define su situación para su futuro, sobre todo por la imperiosa necesidad que tiene de ver acción de cara al Mundial 2026.

