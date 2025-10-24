El panameño Aníbal Godoy y la indisciplina del “Chucky” Lozano: “Es un profesional”

Después de que el mexicano Hirving “Chucky” Lozano se disculpara públicamente de la indisciplina que cometió en el medio tiempo del juego contra Houston Dynamo y que el técnico Mickey Varas aseguró que lo apoyan al 100 por ciento, el panameño Aníbal Godoy resaltó el profesionalismo de su compañero.

Godoy entrevistado al finalizar el entrenamiento de San Diego FC este viernes tocó el tema del delantero de la selección de México y expuso que: “Él está entrenando bien, el tipo es un profesional que siempre trabaja para el grupo, pero no soy quién para decir si va a jugar o no. Esas cosas son del staff, no soy el técnico, pero ha estado entrenando muy bien y afrontar el partido como todos nosotros”.

Aníbal Godoy aquí junto con el Chucky Lozano en un juego contra Colorado Rapids, tuvo comentarios favorables para el delantero mexicano. Crédito: David Zalubowski | AP

La declaración del jugador centroamericano se genera en el momento que el “Chucky” Lozano ofreció disculpas a sus compañeros en el San Diego FC después del cruce de palabras que tuvo con un compañero a la mitad de un partido y donde aceptó que cometió un error y que está listo para darle la vuelta a la página.

Lozano en su exposición en su cuenta oficial de Instagram dijo que: “Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere dar todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede conducir a reacciones que no reflejan quién soy o el respeto que tengo por todos los que me rodean”.

También señaló que: “No reaccioné de la manera correcta, y ya he asumido la responsabilidad, la he abordado y he avanzado. Lo que más me importa es seguir creciendo, como jugador, como compañero de equipo y como persona. Cada día estoy aprendiendo, mejorando y haciendo lo mejor posible para contribuir positivamente al equipo”, precisó.

El Chucky fue más allá en sus disculpas: “Estoy completamente concentrado en lo que está por delante, en los objetivos que compartimos, y en ayudar a San Diego a lograr todo por lo que hemos estado trabajando. Hemos construido algo especial juntos, y estoy orgulloso de ser parte del viaje del club durante muchos años por venir.

Mickey Varas analiza si jugará el Chucky

Mientras tanto, Mickey Varas, técnico del San Diego, analiza si Hirving “Chucky” Lozano será reintegrado al plantel y poder jugar este domingo contra el Portland Timbers en el inicio de los playoffs de la MLS y donde el cuadro fronterizo es de los favoritos para refrendar la gran temporada que tuvieron.

As @sandiegofc heads into its 1st @MLS playoffs, there r questions on the status of Irving "Chucky" Lozano & injuries on defense. Talking w NBC 7 HC Mikey Varas addressed the Lozano issue and possibly playing w a roster in flex. pic.twitter.com/R2rTQppv7K — Todd Strain (@TODDSTRAINNBCSD) October 23, 2025

