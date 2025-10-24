Sigue la incertidumbre sobre el estatus de Hirving Lozano

Hirving Lozano es uno de los líderes de San Diego FC, una institución que está haciendo su debut en la Major League Soccer. El conjunto del “Chucky” está en la primera ronda del torneo, pero internamente habría una inestabilidad generada por el delantero mexicano. Lozano podría salir del club.

El “Chucky” Lozano no formó parte del equipo que se enfrentó a Portland en el último partido de la ronda regular de la MLS. Los reportes explican que el atacante mexicano habría armado un berrinche tras su salida de la cancha en el duelo en Houston.

En el partido contra Portland, Mikey Varas fue cuestionado sobre la ausencia de Hirving Lozano. Con una victoria 4-0 en el bolsillo, el estratega tuvo el respaldo suficiente para eludir el tema sin entrar en muchos detalles.

“Tuvimos una situación que estamos gestionando internamente (…) Lo analizaremos semana a semana”, fue la respuesta de Mikey Varas, director técnico de San Diego FC.

Salida de Hirving Lozano

El portal San Diego Tribune explicó que desenlace de la historia de Hirving Lozano podría entregar más pistas en las próximos días. San Diego FC enfrentará a Portland Timbers el 26 de octubre. Una ausencia del once inicial podría dar indicios de un “castigo mayor” que podría resultar en la venta del futbolista

“Si es un indicio de problemas más profundos que podrían provocar la salida de Lozano durante el mercado de fichajes de invierno“, agrega el portal.

En enero de 2025, Hirving Lozano firmó con San Diego FC. El delantero mexicano tiene un vínculo con el club hasta diciembre de 2028. Según informaciones de Transfermarkt, el “Chucky” está valorado en poco más de $11 millones de dólares.

Hirving Lozano en la MLS

