Messi renovado: los datos más resaltantes del argentino en la MLS

El Inter Miami, y la Major League Soccer, celebran la renovación de Lionel Messi. El delantero argentino firmó una extensión de contrato hasta el final de la temporada de 2028. David Beckham logró mantener en el equipo al futbolista más influyente del fútbol de Estados Unidos.

Lionel Messi llegó en 2023 al fútbol estadounidense. Desde entonces, el exjugador del FC Barcelona ha demostrado su superioridad dentro del campo a pesar de tener 38 años.

Desde que está en el Inter Miami, Messi ha conseguido algunos logros individuales y colectivos. En 2023 Messi se convirtió en el primer jugador activo en la MLS que recibe un Balón de Oro. El argentino ganó su octavo galardón mientras representaba al conjunto estadounidense.

El futbolista sudamericano se convirtió en el jugador que más rápido alcanzó las 25 contribuciones directas. Lionel Messi llegó a esa cifra, entre goles y asistencias, en solo 12 partidos.

En 2023 Lionel Messi fue el máximo goleador de la League s Cup, torneo en el que fue MVP y levantó la copa. Un año más tarde, “La Pulga” conquistó la Supporters’ Shield y fue el más valioso del campeonato. Ya en esta temporada, el sudamericano se quedó con la Bota de Oro de la Major League Soccer.

Lionel Messi en números

Desde su llegada al Inter Miami en 2023, Lionel Messi sigue inflando sus registros personales y ahora conquistando una liga en ascenso en la Major League Soccer. Hasta ahora el argentino ha disputado 82 partidos con “Las Garzas”.

En poco más de 6,600 minutos dentro del campo, Messi ha marcado 71 goles y ha concedido 37 asistencias. A sus 38 años, Messi sigue teniendo una alta valoración en el mercado. Según informaciones de Transfermarkt, “La Pulga” está valorada en más de $20 millones de dólares.

Messi en la temporada 2025 de la MLS

