Oficial: Messi renueva con Inter Miami hasta el 2028

Ya es oficial, Lionel Messi se quedará en la MLS al menos hasta el 2028, ya que el Inter Miami confirmó que el astro argentino renovó su contrato por tres campañas más.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo informó que “El sueño continúa” y que se hace más fuerte debido a la renovación del vigente campeón del mundo.

Por otra parte, con un video en redes sociales, el Inter Miami compartió más detalles sobre el momento de la rúbrica. En el clip de poco más de un minuto se aprecia a Messi, enfundado en un traje café y sentándose a leer el contrato en un escritorio. Lo revisa con atención, analiza y finalmente estampa su firma.

Posteriormente sonríe y la toma se abre y de fondo se aprecia que estaba en el centro del campo del estadio del Miami Freedom Park, que aún está en construcción, pero ya tiene forma, el cual será la nueva casa del equipo en el 2026, tal y como lo menciona el comunicado.

Esto pone fin a una serie de rumores que comenzaron el fin de semana con la culminación de la temporada regular de la MLS. Ya que el contrato pasado de Messi terminaba con el fin de la campaña 2025 y, siendo el ganador de la Bota de Oro, el jugador de la jornada, del mes de octubre y, posiblemente de toda la campaña, no iba a ser sencillo que el Inter Miami lo dejara ir fácilmente, así que consiguieron renovarlo.

Los términos del contrato aún se desconocen, oficialmente solo se sabe que es por tres campañas.

Esta noticia también alimenta las ilusiones de los fans que quieren verlo disputar el Mundial del 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, ya que seguirá teniendo minutos de juego para pelear por entrar a la convocatoria de Lionel Scaloni.

Por lo pronto, el Inter Miami está en los playoffs de la temporada 2025 y Messi y compañía enfrentarán este viernes en la primera ronda al Nashville SC, equipo contra el que cerraron la campaña regular con una goleada de 5-2 y una brillante actuación de Leo, quien marcó un hat-trick y envió una asistencia.

