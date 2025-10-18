Messi es virtualmente la Bota de Oro de la MLS con triplete en el 5-2 sobre Nashville SC

Lionel Messi de nueva cuenta frotó la lámpara con un “hat trick” que le permitió al Inter Miami golear 5-2 al Nashiville SC, para culminar ubicado en el torneo como tercer lugar de la Conferencia Este y al mismo tiempo convertirse virtualmente en el dueño de la Bota de Oro de la Major League Soccer (MLS).

De esta forma, las Garzas alcanzaron su victoria 19 del campeonato por 8 empates y 7 derrotas, que les permitieron sumar 65 puntos, empatado con Cincinnati y solo un punto detrás de Philadelphia Union de cara a la fase de playoffs en busca del título del torneo 2025.

MESSI HAT TRICK 🎩🎩🎩

Además, la famosa Pulga arribó a los 29 goles a cinco de distancia del inglés Sam Surridge (Nashville) y del franco gabonés Denis Bouanga del LAFC, sus máximas amenazas para despojarlo de la cima de goleadores del actual torneo de la Liga Norteamericana de Fútbol.

Lionel Messi, el jugador del partido

La realidad es que Messi se lució de nueva cuenta en el cierre de la fase regular con tres goles en los 90 minutos que vio acción en el cuadro dirigido por el argentino Javier Mascherano, siendo el estandarte de la victoria 19 del campeonato del cuadro de la Florida.

Los detalles de la actuación de La Pulga

Lionel Messi, recuperado de sus lesiones, jugó los 90 minutos y fue el estandarte de la victoria del Inter Miami con tres goles en el 5-2 sobre un Nashville que quiso vender cara la derrota, pero terminó siendo avasallado en el terreno de juego.

La gran exposición de la Pulga inició a los 34 minutos cuando sacó de la chistera una gran acción al parar la pelota con el pecho para con un dribling quitarse a tres adversarios y después rematar de zurda entrando por la media luna del área donde sacó disparo que dejó sin opción al portero Joe Willis.

MESSIIIIIII 🇦🇷



This man just doesn't stop scoring! His 27th goal of the season.

La segunda anotación de Messi llegó hasta la segunda mitad cuando en el segundo tiempo a los 63 minutos Andy Najar cometió manos dentro del área para decretar la pena máxima que logró empatar el juego 2-2 después de que Nashville le había dado la vuelta al marcador.

Messi cuajó su tercera anotación a los 82 minutos cuando hizo una pared con Telasco Segovia para colocar el cuarto gol con un 4-2 en plena rebelión de las Garzas que terminó con goleada de 5-2 en una gran victoria del equipo de Florida.

Messi unselfishly assists Segovia. 👏

Entre los goles de Lionel Messi, Nashville le dio la vuelta al marcador con anotaciones del inglés Sam Surridge a los 43 minutos y del canadiense Jacob Shaffelburg a los 45+6 que le dio una sorpresiva voltereta al marcador de 2-1, pero que en la segunda mitad con dos goles más de Messi, uno de Baltasar Rodríguez y otro del venezolano Telasco Segovia para darle forma al espectacular 5-2 de Inter Miami sobre Nashville 5-2.

Alineaciones Nashville SC vs. Inter Miami

