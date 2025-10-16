Lionel Messi podría influir en la llegada de Gilberto Mora a la MLS

Gilberto Mora es el futbolista sensación de Concacaf. El jugador de los Xolos de Tijuana reafirmó su potencial mostrado en la Liga MX. El Mundial Sub-20 fue un reto que no le quedó pequeño. El Inter Miami se habría interesado en el mexicano y usarían a Lionel Messi para convencerle.

Con 16 años, Gilberto Mora ha llamado la atención de varios clubes que desean hacerse con sus servicios. Más allá de ser un jugador con mucha proyección, Mora es un futbolista determinante en el presente. El Inter Miami sabe eso y, según informaciones de Sport, van tras él y el “factor Messi” podría ser un ingrediente especial.

“Según ha podido saber SPORT, el Inter Miami se está posicionando para poder acometer su contratación. El reclamo de Leo Messi puede convertirse en un elemento determinante”, dice el reporte.

La Major League Soccer se ha convertido en un trampolín para muchos futbolistas sudamericanos. Mantener un buen nivel en el torneo estadounidense podría significar un salto a Europa. El Inter Miami podría darle esa exposición a Gilberto Mora.

“Hay otra vía además de la europea. Para los futbolistas mexicanos, dar el paso a la Major League Soccer (MLS) es una etapa de transición lógica si piensan en seguir creciendo“, agrega el reporte.

Gilberto Mora jugó como titular los cinco partidos de México en el Mundial Sub-20. En todos los partidos, excepto en el de los cuartos de final, Mora fue influyente en el marcador.

En el debut contra Brasil, Mora ofreció una asistencia; marcó dos goles contra la selección de España; marcó un gol contra Marruecos en un duelo decisivo y asistió un gol en la eliminación de Chile en los octavos de final del Mundial.

Gilberto Mora en el Apertura 2025

